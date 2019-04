France Inter propose à ses auditeurs un nouveau concert triple affiche, en public depuis Ground Control, une soirée présentée par Rebecca Manzoni

Loyle Carner - Columbine - Little Simz © Charlie Cummings - Sophie Hemels - Jack Bridgland

France Inter s’intéresse aussi aux musiques urbaines et propose à ses auditeurs une soirée très hip hop depuis Ground Control, lieu de convivialité et de partage qui occupe une place à part dans le paysage parisien.

►►► Loyle Carner

Le londonien de 24 ans a connu un gros succès Outre-Manche avec son 1er album Yesterday gone, qui a révélé un artiste sensible au phrasé et au timbre de voix uniques. Il revient avec Not Waving, But Drowning, dans les bacs depuis avril.

►►► Columbine

Le groupe rennais, véritable phénomène, s’est imposé dans le rap français grâce à des productions très originales. Avant un concert au Zénith, Colombine s’arrête sur la scène de Ground Control, pour interpréter, en live, leur dernier album Adieu bientôt, sorti à l’automne.

►►► Little Simz

La jeune et talentueuse rappeuse britannique d’origine nigériane, présente en live son 3e album, Grey Area, sorti le 1er mars. Un disque ambitieux, plein de poésie et d’émotion !

