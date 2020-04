Le Printemps de Bourges présente "Un Printemps Imaginaire" cette semaine, sur France Inter avec des concerts. Ce soir retrouvez celui de Juliette Armanet, de Flavien Berger et une surprise d'Aloïse Sauvage, tout cela présenté par le Maître de Cérémonie : Laurent Goumarre.

Pour se rappeler que le Printemps de Bourges reste le premier festival de l’année où l’on aime se retrouver pour découvrir, créer et partager, France Inter comme toujours, accompagne les équipes du Printemps de Bourges et les artistes interprètes qui devaient s’y produire en imaginant un Printemps Imaginaire.

Un Printemps Imaginaire est un festival en ligne où les artistes et les festivaliers pourront échanger et partager leurs créations originales, ainsi que leurs émotions sur le site Internet et les réseaux sociaux du festival.

Ce soir, sur France Inter, une carte blanche d'Aloïse Sauvage avec "A l'horizontal" et deux artistes en concert qui connaissent bien le Printemps de Bourges.

Juliette Armanet avec :

L'indien

L'amour en solitaire

A la folie

Loulou

Un samedi soir dans l'Histoire

Flavien Berger avec :

Castelmaure

Pamplemousse

Oh Maddy

Brutalisme

