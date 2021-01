6 heures de Live, 100 Artistes sur 5 Radios en direct de 21h à 3h du matin... telle est la belle idée de Didier Varrod avec Juliette Armanet & Malik Djoudi. La Maison de la Radio et de la Musique continue, plus que jamais, de soutenir les artistes et le monde musical et propose un concert géant sans précédent !

Concert au 104 © Radio France / Christophe Abramowitz

Cela fait des mois qu'on est tous privés de concerts "en vrai" dans des salles pleines à craquer, privés de vivre la musique live, les rencontres avec les artistes, le partage, le bonheur de chanter, de danser... des mois que le monde de la musique live est devenu celui du silence.

Didier Varrod, Directeur de la Musique de Radio France, avec Juliette Armanet & Malik Djoudi du collectif #etonremetleson, créent une nuit exceptionnelle et inédite, pour remettre en lumière la scène musicale française : Hypernuit, un concert géant d'une centaine d'artistes de 21h à 3h du matin, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique puis au Rex, simultanément sur 5 radios du groupe : France Inter, France Musique, France Bleu, Fip et Mouv', une soirée présentée par Didier Varrod et les producteurs musicaux des antennes.

Le son et le crayon : Louison dessine le concert ✏️

Des duos, des trios inédits, et les métiers du spectacle sous le feu des projecteurs

Parmi les artistes ayant la chance de retrouver la scène, on pourra par exemple écouter Juliette Armanet, Malik Djoudi, Philippe Katerine, Benjamin Biolay,  mais aussi Sébastien Tellier, le pianiste Rodolphe Menguy ou l'Ensemble Ouranos, ainsi que Oxmo Puccino, Yseult ou Hatik... en solo, en duo et même en trio, des inédits !

Tous les styles musicaux seront sous le feu des projecteurs, mais aussi les autres métiers du spectacles impactés par la pandémie : des pastilles sonores, diffusées entre les prestations artistiques, mettront en avant les professionnels de l'ombre : techniciens, attaché.es de presse, agents, tourneurs ou personnel des catering...

Retrouvez les artistes de la Playlist France InterÂ

🎧   Rue Saint-Louis en l’Ile de Benjamin Biolay & Juliette Armanet

L'album de Benjamin Biolay, en lice pour les Victoires de la Musique, vient d'être réédité avec 5 titres inédits dont ce duo avec Juliette Armanet, sans doute l'événement de cette réédition de _Grand Prix_, album France Inter (Polydor / Universal).

🎧    Cavale de Laura Cahen (Pias) Dans la playlist de France Inter - Murielle Perez

A France Inter, nous la suivons depuis ses tout débuts en 2012 avec son premier single Mon Loup. Lauréate du FAIR en 2013, puis deux EP et un album Nord en 2017 : sa voix séduit, Laura Cahen et son style indie/pop à la française rencontre son public. Cavale annonce son prochain album en avril 2021 (Pias)

🎧    Le retour de Barbara Carlotti (Elektra) Dans la playlist de France Inter - Thierry Dupin

Pour l'essentiel, Barbara Carlotti écrit, compose et chante aussi. Cinq albums lui ont permis d'installer son nom dans la pop française. Son sixième album Corse île d'amour raconte son attachement à l'Ile de beauté et ses racines, une vraie invitation au voyage, sorti le 23 octobre 2020 (Elektra / Warner Music).

🎧    Cesse Cesse de Clou (Tôt ou tard) & Dans la playlist de France Inter - Thierry Dupin

Finaliste du "Radio crochet Inter" en 2014, la chanteuse Clou, auteure-compositrice, pianiste, joue aussi de la guitare et de l'ukulélé, et chante de sa voix cristalline dans un univers pop-folk. Trois titres : Rouge, Comme au cinéma et Comment ont précédé son nouvel album Orages sorti en septembre 2020 (Tôt ou Tard). Clou pourrait être la prochaine révélation féminine des Victoires de la Musique. À suivre...

🎧    4 Ed Maten de Delgrès (Pias) dans Le mur du son  de Mathilde Serrell

Delgres,  trio étonnant originaire de la Guadeloupe, est le fruit de la rencontre de Pascal Danaë, chanteur, auteur-compositeur, guitariste, du batteur Baptiste Brondy et de Rafgee au tuba et sousaphone. Leur premier album Mo Jodi en 2018 nous emmène dans un "blues flambé au rhum" ! Ce titre 4 Ed Maten (4h du matin) rend hommage aux travailleurs et promet un bel album qui arrive le 12 mars 2021 (Pias).

🎧  Lundi méchant de Gaël Faye (Believe), album France Inter & Dans la playlist de France Inter - Thierry Dupin

Son premier album Pili-Pili sur un croissant au beurre, et sa chanson Métis commencent à faire parler de lui... et on reconnaît Gaël Faye depuis sa chanson autobiographique Petit Pays, qui devient un roman avec plein de prix, puis un film ! Annoncé par le single Respire, le slameur franco-burundais revient avec un nouvel album très attendu, Lundi méchant sorti le 6 novembre 2020 (Believe).

🎧   Le premier jour du reste de ma nuit d'Hervé (Initial), album France Inter & Dans la playlist de France Inter - Didier Varrod

Il a fait de son prénom son nom d'artiste et n'est pas encore très connu, mais il va l'être. Chanteur, auteur-compositeur et aussi producteur de sa musique, il créé le duo Postaal, puis se lance en solo et produit son 1er EP Mélancolie F.C. Son premier album HYPER, est sorti en juin 2020 (Initial Artist / Universal). Hervé pourrait être la révélation masculine des prochaines Victoires de la musique...

🎧   Moodoïd & Juliette Armanet, un duo Idéal (Because) dans Le Mur du son de Mathilde Serrell

"Ensemble Juliette Armanet et Moodoïd osent un truc de dingue, "faire rêver". Baptisé _Idéal_,  leur titre en duo fleure bon l’utopie et chante le "paradis mental". Un jardin d’Eden festif où nos esprits dé-confineraient enfin" (M. Serrell).

🎧   Attendre  de Yael Naim (Tôt ou tard), dans Le mur du son de Mathilde Serrell

Auteure-compositrice, pianiste et guitariste, Yael Naim chante en anglais, en hébreu et en français aussi. La chanteuse franco-israélienne revient en douceur avec Nightsongs, son nouvel opus, sorti au printemps et un EP en prolongement de ses chansons de nuit : 'Unreleased nightsongs', sorti le 30 octobre 2020 (Tôt ou Tard).

🎧    Les Cours d’eau de Pomme (Polydor), album France Inter & Dans la playlist de France Inter - Jean-Baptiste AudibertÂ

Pomme est l'une des artistes françaises qui a marqué cette année 2020 avec les chansons de son deuxième album _Les Failles_, succès populaire évident, et largement mérité. Le disque, enrichi de quelques inédits, est ressorti en novembre, sous le nom Les Failles Cachées (Polydor).

🎧    Des rêves de P.R2B (Believe) & Dans la playlist de France Inter - Marion Guilbaud

Pauline Rambeau de Baralon, à la ville devient P.R2B  à la scène, une jeune chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste, qui vient de sortir son premier EP Des rêves, dans le monde de la pop. Elle réalise ses chansons comme des bandes son de courts-métrages, et ses clips comme des petits films... Des rêves sorti en septembre 2020 (Believe Music).

🎧   Bateaux-Mouches d'Eddy de Pretto (Initial) Dans la playlist de France Inter - Murielle Perez

Bateaux mouches, c’est le tout nouveau single d'Eddy de Pretto qui marque ainsi son retour attendu, trois ans après le foudroyant succès de Cure, son premier album triplement platiné. Il a profité de cette année 2020 pour écrire son deuxième album annoncé au Printemps et qui se veut plus apaisé, plus chaleureux... épanoui, dit Eddy !

🎧   Offenses de Prudence (Intuitio / Sony)

L'ex-moitié de The Dø, Olivia Merilahti, super-héroïne de la scène électro, débute une aventure solo sous le nom de Prudence avec un premier single pop Never with U, qui signe sa réinvention totale. Son premier EP Be Water est arrivé en novembre 2020 dans les bacs (Intuito / Sony) avant un album attendu cette année.

🎧   Train du soir de Raphaël & Pomme (Columbia)

Alors que son prochain album Haute Fidélité devrait sortir bientôt, Raphaël dévoile, piste après piste les couleurs de ce neuvième opus aux sonorités électroniques. Après Maquillage Bleu et Personne n'a rien vu, il monte dans le train du soir avec Pomme, un très beau duo pour un titre cinématographique, envoûtant, qui mêle leurs voix comme s'ils se ressemblaient...

🎧   Vue d’en face de Yelle (Recreation Center) dans POPOPOP d'Antoine de Caunes

Le duo Yelle, la chanteuse et son DJ Grand Marnier, poursuivent leur chemin, des productions dans l’air du temps franchement décalées. Après Complètement Fou, avec lequel Yelle a fait le tour du monde, leur quatrième album très attendu... L’Ère du Verseau est sorti en septembre 2020 (Recreation Center).

🎧   Merveilles de Zed Yun Pavarotti (Caroline)  Dans la playlist de France Inter - Murielle Perez

Z vient de son nom de famille (Charlan Zouaoui-Peyrot), Yun signifie young (jeune en anglais), et Pavarotti, au nom de son attirance pour la musique classique. Ce jeune artiste stéphanois est un rappeur carrément hors cadre. Après deux EP Grand Zéro et French Cash, Zed Yun Pavarotti vient de sortir son premier album Beauseigne (Caroline) : les frontières entre le rap et la chanson deviennent de plus en plus floues...

"Hypernuit" le 23 janvier, en direct sur France Inter, France Musique, France Bleu, Fip et Mouv' !

C'est une nuit Es-sen-tiel-le ! La scène française sera à l'honneur de 21h à 2 heures du matin, puis déménagement virtuel au Rex Club, qui réouvre pour cet événement :  session "Clubbing" avec Pedro Winter et les DJ sets de Yuksek, Madben et Kiddy Smile... ▷ 3 heures du matin !

Toute la programmation de cette HYPERNUIT de la Maison de la Radio et de la Musique #etonremetleson le 23 janvier !