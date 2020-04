Le déroulement du festival du Printemps de Bourges ayant été empêché par les mesures de confinement, France Inter propose son antenne pour un Printemps imaginaire en compagnie de Izia, Rone et Woodkid !

20h > 21h : soirée pyjama en musique et en cuisine avec Izia

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de sa cuisine. AprèsStephan Eicher,Gaëtan Roussel et Pomme, puis Clara Luciani, c’est, pour cette cinquième édition des concerts en confinement, Izïa qui prend le relais au micro de Rebecca Manzoni et propose un live inédit, en direct sur l’antenne et à suivre aussi sur facebook live.

21h > 23h : la soirée musicale live se poursuit

Dans le cadre du Printemps de Bourges, France Inter vous invite à poursuivre la soirée de 21h à 23h avec un Côté club confiné par Laurent Goumarre et Marion Guilbaut : diffusion de concerts des artistes de la nouvelle génération qui devaient être présents au festival, interviews notamment de WOODKID et DJ set exclusif de Rone

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Liverone

