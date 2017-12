En ce jour de Noël, nous vous proposons la réécoute du magnifique concert que Gérard Depardieu a donné en novembre sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio.

Gérard Depardieu chante Barbara © Radio France / Christophe Abramowitz

Pour Gérard Depardieu :

Les mots sont plus forts que n’importe quelle harmonie

Alors c'est avec des mots et des chansons que Gérard Depardieu a rendu hommage à Barbara en 2017. Sur scène et sur disque. Celui que la dame en noir avait surnommé « l’amant à mille bras » y reprenait, tout en sobriété, les plus grand succès de Barbara. Fervent admirateur de l'interprète de « L'Aigle noir », Gérard Depardieu s'était produit sur scène avec elle en 1986 dans le conte musical « Lily Passion ».

Le 3 novembre dernier, c'est sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio que Gérard Depardieu donnait un concert en hommage à Barbara. Un concert que nous vous proposons de (re)écouter.

Belles fêtes à tous !

Les chansons de cette soirée

Mémoire

Mon enfance

O mes théâtres

A mourir pour mourir

Du bout des lèvres

Marienbad

Drouot

Le Soleil noir

L'Île aux mimosas

Une petite cantate

Sid'amour-à-mort

Les arbres

Au bois de Saint-Amand

Perlimpinpin

Emmène-moi

A force de

Ma plus belle histoire d'amour

L'Aigle noir

Nantes

Dis, quand reviendras-tu ?

Göttingen

Une petite cantate

Aller plus loin

► Cet été, France Inter vous a proposé un feuilleton en huit épisodes d'un heure sur Barbara, son enfance, sa vie, son oeuvre... Le premier épisode est à (ré)écouter ici

► PLAYLIST ♪♫ Barbara, 20 ans déjà

► 5 titres de l'album Lily Passion avaient disparu, ils ont été retrouvés et sont écoutables ici

► "Si tu revenais" de Claude François par Barbara : les dessous d'une reprise

► Le grand Atelier de Barbara