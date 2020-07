Ce soir, Rodolphe Burger est en concert en direct du studio 104 de la Maison de la Radio, pour son tout dernier album "Environs", sorti le 26 juin. Puis on vous rediffusera le concert exceptionnel qu'avait donné Arno, il y a dix ans à Londres, pour l'anniversaire de l'Appel du 18 Juin !

à gauche : le chanteur et guitariste alsacien Rodolphe Burger, fondateur du groupe Kat Onoma / à droite : Arno, chanteur, rockeur et acteur belge © Rodolphe Burger - photo : BenPi / Arno - photo : Danny Willems

Mesure sanitaire modifiée le 15/07 suite à l’allocution d’Emmanuel Macron : Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de Radio France y compris en salle et pendant toute la durée du concert. Chaque personne doit venir avec son propre masque.

Rodolphe Burger, en direct du studio 104

Compositeur, guitariste et chanteur, fondateur du groupe Kat Onoma, collaborateur d’Alain Bashung, Jacques Higelin, Françoise Hardy ou encore Rachid Taha, Rodolphe Burger a sorti en juin 2020, son 8ème album, Environs (sur les labels Dernière Bande et [PIAS]), libre pérégrination musicale marquée par son parlé-chanté singulier, quatre reprises ("Lost and Lookin’" de Sam Cooke, "Fuzzy" de Grant Lee Buffalo, "Ba Ba Boum" des Jamaïcans, "Mushroom" de Can) et deux lieder issus du Winterreise de Schubert. Rodolphe Burger a convié sur cet album plusieurs invités dont Bertrand Belin pour deux titres et Christophe pour une version en duo de La Chambre de Kat Onoma.

▶ Il est accompagné sur scène par la Sarah Murcia, à la voix, à la contrebasse et au clavier. Elle l'avait déjà accompagné tout le long de la tournée de Good, son précédent album, sorti en 2017. Un collaboration qui continue aujourd'hui sur l'album Environs.

▶ Et il sera en concert le 13 décembre 2021 à l'Olympia (Paris)

Setlist de Rodolphe Burger :

Bleu Bac

Valse hésitation

Le Chant des pistes

Parfumé d’elle

Lost & Lookin'

What you will

Radioactivity (reprise de Kraftwerk, dont le titre est sorti en 1976)

Arno, son concert d'exception au Koko

Direction le Koko maintenant, l'un des plus vieux clubs de Londres, dans le quartier de Camden... Beaucoup de concerts mythiques ont été enregistrés là-bas, pour les Rolling Stone, Siouxsie and the Banshees... La salle a malheureusement été victime d'un incendie en janvier dernier, mais elle a pu être sauvée. En 2010, le chanteur belge Arno y donnait un concert très particulier : pour les 70 ans de l'Appel du 18 juin, un concert pour lequel il a été rejoint sur scène par de nombreux invités, la chanteuse irlandaise Camille O'Sullivan, la britannique Katie Melua, le français Arthur H, et la plus française des anglaises, Jane Birkin.

Setlist du concert d'Arno :