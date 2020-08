Concert événement sur France Inter, France 2 et France.tv, en direct du Domaine national de Saint-Cloud ! De 21H à 00H30, Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent une affiche pop, rock, électro, chanson, Hip-Hop... Une soirée live exceptionnelle pour fêter la fin de l'été avec une pléïade d'artistes.

Rock en Seine © AFP / Thomas Samson

LE FESTIVAL DES FESTIVALS en direct sur France Inter & France 2

Rock en Seine accueille un concert événement le jeudi 27 août en direct du Domaine National de Saint-Cloud. Après un bel été de Festival imaginaire, France Inter vous propose une grande soirée en live et en public avec tous les artistes habitué.es à sillonner les festivals d’été, du Printemps de Bourges à Rock en Seine en passant par We Love Green, Fnac Live Festival, Solidays, les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies de la Rochelle, les Vieilles Charrues, Beauregard, les Nuits de Fourvière, la Route du Rock... ou tant d’autres à travers toute la France, et qui ont vu leur tournée s’annuler il y a quelques mois.

Le festival Rock en Seine, dont la 18ème édition n'aura pas lieu, programme une soirée spéciale, le Festival des Festivals le 27 août : le temps d'une soirée, 1 500 personnes maximum pourront venir vivre une soirée de festival et écouter une vingtaine d’artistes de la scène musicale française. Pour ceux qui ne seront pas sur place (soirée gratuite sur invitation, quota épuisé), le show sera diffusé en direct sur France Inter de 21h à 00h30, France 2 et France.tv, puis rediffusé sur TV5 Monde.

Rock en Seine © AFP / Johanna Leguerre

A l'Affiche : Catherine Ringer, Alain Souchon, Camelia Jordana, Izia, Dadju, Hatik, Christine and the Queens, Oxmo Puccino, Philippe Katerine, Jeanne Added, Pomme, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Calogero, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Yseult, Sandra Nkaké, L, Rim'K, Sofiane Saidi…

Une programmation éclectique et une affiche Pop, Rock, Electro, Chanson française, Hip-Hop...

Des artistes, des notes, de la musique, un public, une scène et un grand concert présenté par Nagui et Leïla Kaddour (sur F2), Laurent Goumarre et Marion Guilbaud (sur France Inter), avec :

▷Jeanne Added, dernier EP Air sorti en juillet - "Off my back" en playlist Inter (Believe)

▷Sofiane Saidi, Prince du raï 2.0, Album Sofiane Saidi & Mazalda "El Ndjoum" (les étoiles)

▷Jane Birkin, "Jeux interdits" en Playlist Inter (Barclay)

▷Benjamin Biolay, sortie de son neuvième et nouvel album Grand Prix en juin (Universal Music / Polydor) avec "Comment est ta peine" et "Comme une voiture volée" (Playlist Inter)

▷Calogero, "La rumeur". Prochain album cet automne...

▷Sandra Nkaké et le trio musical E.L.L.E.S avec Jî Drû, son compagnon de toujours, et Paul Colomb, violoncelliste. "Where Are You Now"

▷Alain Souchon, nouvel album Âme fifties (Parlophone/Warner Music) - "On s'ramène les cheveux" (Playlist Inter)

▷Dadju, révélation française de l’année 2018 aux NRJ Music Awards. Double album "Poison ou Antidote".

▷POMME, Les failles, son deuxième disque en poche co-réalisé avec Albin de la Simone (Polydor) - "Grandiose" (Playlist Inter)

▷Christine and the Queens, nouvel Ep "La vita nuova" (.feat Caroline Polachek) en Playlist Inter (Because)

▷Charlotte Gainsbourg, Album Rest (Because Music)

▷IZÏA, nouvel album Citadelle (Universal)

▷Hatik, révélé dans le premier rôle de la série de Canal Validé de Frank Gastambide. En juin dernier, une édition de luxe de Chaise Pliante est sortie avec de nouveaux titres, des feats avec Fianso, Jok'Air, Hornet la Frappe ou Medine. "Prison pour mineurs" en Playlist Inter (Mandarin télévision)

▷Yseult, EP Noir (Naïve/Y.Y.Y.)

▷Philippe Katerine, Album Confessions (Cinq7 / Wagram) - "BB Panda" (Playlist Inter)

▷Catherine Ringer, en tournée : "Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko", Album Chroniques et fantaisies (Because Music)

▷Sébastien Tellier, nouvel album Domesticated (Record Makers) - "Domestic tasks" (Playlist Inter)

▷Rim'K, nouvel EP Midnight, figure du rap français, membre du 113.

▷Camelia Jordana, "Facile" (Arista)

▷Oxmo Puccino... en tournée !

