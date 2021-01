Écoutez le concert de Jane Birkin autour de son nouvel album "Oh! Pardon tu dormais..." sur France Inter de 20h à 21h. Une soirée inédite présentée par Laurent Goumarre en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique... seulement pour vous ! Réservez votre soirée, Jane Birkin vient chez vous à 20h...

Jane Birkin Oh ! Pardon tu dormais... © Anaïs Auzet

Jane Birkin, "notre" artiste so British, vient chez vous ce soir !

Oh! Pardon tu dormais...

On ne présente plus Jane B., artiste plus parisienne et française que British, et son accent tellement charmant. Douze ans après son dernier album de chansons originales : Enfants d'hiver en 2008, Jane Birkin est de retour avec "Oh ! Pardon tu dormais...", un nouvel album intime et personnel écrit de sa plume, mis en musique, réalisé et produit par Étienne Daho et Jean-Louis Piérot.

"Oh! Pardon tu dormais" est la première réplique du film écrit et réalisé en 1992 par Jane Birkin, joué par Christine Boisson et Jacques Perrin, pour Arte. Un scénario qu'elle publie également dans son premier livre, qui vient d'être réédité. Adaptée en 1999 pour le Théâtre de la Gaîté Montparnasse et en tournée pendant un an, elle joue son propre rôle dans cette pièce sur un couple qui s’aime et se déchire pendant une nuit d'insomnie et de solitude à deux, avec Thierry Fortineau. "Lorque j'ai joué il y a quelques années ma pièce/film "Oh! Pardon tu dormais..."

Etienne est venu me voir... Souvent, parce que ça lui a beaucoup plu... Et depuis des années, il m’a sans cesse encouragée à en faire une adaptation musicale (Jane B.)

Jane Birkin - Étienne Daho, une complicité évidente

L'ami et admirateur attentif Étienne Daho a attendu le bon moment pour réaliser ce projet de longue date :

"Mon but était de découvrir Jane, loin de l'image iconique de la muse, de la révéler comme artiste, maître d'oeuvre, grand auteur. On est parti de la pièce et des textes nouveaux sont arrivés. Le premier texte qu'elle m'a confié sur la disparition de Kate, est devenu le titre "Cigarettes". L'idée de la mort, terrible, à laquelle on ne croit pas, me semblait plus forte que tout"

Inspiré du texte Oh! Pardon je dormais, ce nouvel album est l'essence de textes récents, de thèmes pressants, urgents, évoquant des souvenirs très intimes... l'absence et le manque de sa fille Kate, sa famille, ses amours et le désamour, ses fantômes, et même des textes en anglais (Catch me if you can, Ghosts). Jane Birkin écrit pour elle, comme une première fois, un album d'amour, très mélancolique.

. Sa voix plus grave sur cet album a changé...

Étienne trouvait que c'était bien d'essayer de parler/chanter sans aller en hauteur comme avant. Pour ce disque, il voulait cette tonalité, et j'y suis très à l'aise

Cet opus est sophistiqué, comme cela ne se fait plus, avec des moyens, du temps, un orchestre, des cuivres... Et arrive la voix de Jane, spontanée, dans une tonalité plus basse alors qu'on est habitué à sa voix haut perchée. Une interprétation plus mature...

L'auteure Birkin éclipse enfin la muse Jane

Jane B. affine sa plume et dévoile 13 titres intimes et poignants, intenses et parfois même violents.

"_Ta Sentinelle_... Cette musique mélancolique de Jean-Louis (Piérot) et Étienne (Daho) avait inspiré une première esquisse du texte "Les jeux interdits" au début du travail d'écriture. Mais ce texte a été remplacé par celui-ci, évoquant des années après, les amertumes provoquées par un coup de foudre fatal. Les débuts amoureux pourtant si miraculeux, mais comme une course de cent mètres, ça ne peut pas tenir la distance... un regard mélancolique et envieux sur les amants."

"J'ai évoqué dans un texte l'histoire de mes filles, si imprégnées par le film "Jeux interdits", qu'elles enterraient tout avec des rites extrêmement solennels, même le rôti du dimanche. Sur les tombes du petit cimetière qui bordait ma maison en Normandie, elles échangeaient tout, par souci d'équité".

"A marée haute" est inspirée par la plage devant chez moi dans le Finistère... dévastée à marée basse, mes souvenirs me submergent à la marée montante. _Si tu ne m’aimes plus / je ne m’aime plus non plus_... Désespoir".

Une artiste épanouie !

"Étienne et cette excitation d'avoir été si parfaitement comprise par lui. Je songeais à la manière dont il a mis en valeur mes textes en y mettant de l'ordre. Avec quelle précaution il a suggéré des changements, taillé dans mes monologues avec une délicatesse inouïe, tendre comme un amant, se souciant d'être dans le même vertige que moi, ou peut-être sommes-nous de la même famille d'esprit ? Il m'a accouchée d'une ancienne douleur d'être, me sauvant de la mélancolie, de l'inertie. Nous nous sommes tout donné, tout pris, et je reste stupéfaite et sonnée par ce travail à trois.Â

Nous sommes les parents de cette chose... et cela m'émeut".  Jane B.

