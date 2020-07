Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, "Birkin / Gainsbourg, le Symphonique" !

"Birkin / Gainsbourg, le Symphonique" aux Francofolies de La Rochelle, 15 juillet 2018

"Une chose entre autres que tu n’sais pas, tu as eu plus qu’un autre le meilleur de moi "… Les paroles de Serge pour moi… j’ai compris des années après qu’il avait raison… Il m’a donné le meilleur de lui…" (Jane B.)

"C’est peut-être pour cette raison que je chante Gainsbourg sur scène depuis bientôt 30 ans…"

À l’été 2016 naissait sous l’impulsion des Francofolies de Montréal et de l’Orchestre Symphonique de Montréal "Birkin / Gainsbourg, le Symphonique". Créé pour deux représentations commémorant les 25 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, ce concert a fait le tour du monde et un très beau voyage jusqu’en mars 2020.

"Je me suis envolée pour Tokyo afin d’être auprès des japonais après le tsunami et la catastrophe de Fukushima. J’allais donner un showcase modeste sur place. Arrivée à la salle de concert, l’émotion était palpable... et j’ai chanté sur cette petite scène aux côtés d’un pianiste qui avait écrit de magnifiques arrangements, si délicats et émouvants. On m’a soufflé son nom… "Nobu", un compositeur à part entière…

Un jour j’ai évoqué le fait que Serge s’inspirait beaucoup de la musique classique et comme il serait beau que ses textes soient interprétés avec un orchestre symphonique. J'ai pensé à Nobu, et nous voilà partis à l'aventure !" (Jane Birkin)

"J'ai pris les chansons de Serge, les idées de Philippe Lerichomme, la magie de Nobuyuki Nakajima... et _"Gainsbourg Symphonique"_ est né !" (Extraits de "Birkin / Gainsbourg, le Symphonique" - Les Visiteurs du Soir, Olivier Gluzman)