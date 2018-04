Le groupe de rock indépendant canadien Arcade Fire est sur la scène de l'AccorHotels Arena pour présenter son cinquième album : "Everything Now", sorti le 28 juillet 2017. Un concert épique que France Inter vous propose d'écouter en direct et, même, de voir en retransmission vidéo.

Arcade Fire lors de leur concert au Arena Wembley, à Londres, le 12 avril 2018. © AFP / Alberto Pezzali / NurPhoto

Le concert est disponible en direct vidéo grâce à Arte et la Blogothèque :

3 ans ! Les fans ont dû être patients. Trois ans se sont écoulés entre les deux derniers albums d'Arcade Fire.

Everything Now, un cinquième album qui est né entre Paris et la Nouvelle-Orléans, avec le soutien productif de Thomas Bangalter (Daft Punk), mais aussi Steve Mackey (Pulp) et Geof Barrow (Portishead).

Après plusieurs dates l'été dernier pour promouvoir ce nouvel album, Arcade Fire entame une tournée mondiale qui passe par Paris : le groupe était le 26 avril au Zénith de Nantes et se retrouve le 28 avril 2018 à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

C'est ce concert que France Inter vous offre, avec les commentaires érudits de Michka Assayas.

SETLIST

Everything now Rebellion (Lies) Here comes the night time Haïti No Cars Go Electric Blue Put Your Money On Me Neon Bible My Body Is A Cage Neighborhood #1 (Tunnels) The Suburbs Ready To Start Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) Reflektor Afterlife Creature Comfort Neighborhood #3 (Power Out) We Don’t Deserve Love The Coffee Cola Song Everything Now (continued) Wake Up

Après la captation et la retransmission du concert, Michka vous propose un "post-concert" d'Arcade Fire avec :