1er concert exclusif avant le début de leur tournée, en direct et en public du studio 104 de la Maison de la radio

IAM ©

En raison d’appels à la grève émanant de l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, la soirée IAM avec l’Heure Bleue de Laure Adler suivie du concert du groupe n’aura pas lieu ce jeudi 28 novembre au studio 104 de la maison de la radio.

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

IAM, le groupe de rap marseillais devenu légendaire avec des titres comme Je danse le Mia, Petit frère et l’album L’École du micro d’argent est de retour le 22 novembre avec un 10è opus intitulé Yasuke, en partenariat avec France Inter, et sur lequel on retrouvera entre autres Psy 4 de la Rime, Kalash, Femi Kuti et Faf Larage.

IAM / Didier Deroin / tous Des K

IAM : une soirée spéciale avec les auditeurs de France Inter pour une interview dans L'heure bleue de Laure Adler et un live exceptionnel en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio jeudi 28 novembre.

►►► Une émission et un concert :

20h : L’Heure Bleue de Laure Adler avec Akhenaton, Shurik’N et des invités surprise !

de avec et des invités surprise ! 21h : concert présenté par Michka Assayas

►►► Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie le 19 novembre dès 9h après l’annonce dans le 7/9 de France Inter

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques très courtes minutes.