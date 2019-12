En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale représentative de Radio France, le concert d’Alain Souchon n’aura pas lieu ce lundi 16 décembre au studio 104 de la maison de la radio. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Alain Souchon © Nathaniel Goldberg

France Inter vous propose une heure de live lundi 16 décembre à 21h en compagnie d’Alain Souchon, pour une soirée exceptionnelle présentée par Rebecca Manzoni.

Onze ans après son dernier album solo, Alain Souchon est de retour avec Âme fifties, sorti le 18 octobre. Il interprétera sur la scène du studio 104 ses chansons emblématiques et les titres de cet album auquel ont participé Ours, Pierre Souchon, Laurent Voulzy, David McNeil, Édouard Baer, Clément Ducol et Maxime Le Guil.

Alain Souchon sera également au micro de Laure Adler dans l’Heure bleue, lundi 16 décembre, de 20h à 21h. Une heure d’interview juste avant son concert sur la scène du studio 104 de la Maison de la radio.

►►► Pour assister au concert :maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie mardi 10 décembre à 9h après l’annonce dans le 7/9 de France Inter - Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

► Et retrouvez dès le 13 décembre un podcast inédit : « Souchon n’ Co » écrit par Rebecca Manzoni

En partenariat avec Le Parisien