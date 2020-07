Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, "Raphaël chante Manset" !

"Raphaël chante Manset" aux Francofolies de La Rochelle, 11 juillet 2015

Raphaël réalise un rêve de longue date en reprenant l'intégralité de l'album Matrice de Gérard Manset qu'il interprète, ainsi que d'autres chansons de Manset, au grand théâtre de la Coursive. Rien de surprenant puisque l'interprète de "Caravane" a toujours considéré le mystérieux auteur-compositeur français comme une influence majeure.

Gérard Pont, patron des Francos et fan de Manset, a tout fait pour tenter de convaincre son artiste préféré de monter sur scène, ses suppliques sont restées sans suite (pour le moment...). D’où l'idée de solliciter son plus direct héritier pour donner une vie LIVE à des compositions majestueuses.

ECOUTER ! #ITV de Didier Varrod juste avant la création originale de Raphaël aux Francofolies

C'est l'un des artistes les plus heureux que j'ai rencontré, il est dans une totale liberté...

Paru en 1989, Matrice (EMI), ce quatorzième disque de l'auteur-compositeur discret, est sans doute le plus sombre. Chef d'oeuvre qualifié par la profession de meilleur album français de la décennie, l'album est disque d'or. Au fil des ans, Manset et Raphael ont tissé une relation rare, l’esthète offrant certaines de ses compositions à son jeune protégé, tel "Manteau jaune" sur l’album "Pacific 231" (Delabel/EMI). En 2014, les deux artistes avaient collaboré ensemble sur l'album de Gérard Manset "Un oiseau s'est posé".

Raphaël voyage en solitaire...

Entendre les chansons de Manset en live est une première puisque l'artiste a toujours refusé de s'exposer sur scène ainsi que sur les plateaux télé. Deux générations de poète pour une seule voix une relecture originale, personnelle et inédite.

Raphaël, et son émotion à fleur de peau, prend un contre-pied artistique. Il convoque un quatuor à cordes et se concentre sur les parties plus lyriques, en laissant le côté rock de l'album : "J'ai une lecture mystique de ce disque, c'est cela que j'essaye de ressortir".

Raphaël a varié les ambiances : assis dans un coin pour "Solitudes des latitudes" en ouverture, en ombre chinoise sur "Comme un légo" puis en fond de scène, pour "Il voyage en solitaire" puis "Revivre" pour conclure : "Salut Gérard, j'espère qu'on n'a pas trahi tes mots et tes musiques célestes". Un spectacle mémorable ! Gérard Manset est dans la salle... mais il s'est éclipsé.

"Solitude des lassitudes"

Face à l'accueil incroyable du public, Raphaël décide de commercialiser l'enregistrement. Capté aux Francofolies, le concert sur lequel Raphaël revisite le répertoire de son illustre aîné, donne naissance à l'album "Solitude des lassitudes", (PlayOn/Warner). La classe !

En attendant de réaliser un rêve : voir Gérard Manset jouer sur scène au moins une fois dans sa vie...