Un concert pyjama en musique !

Yael Naim © Yael Naim

Yael Naim, vendredi 29 mai dès 20h, en direct sur France inter.

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de chez lui. Après Clara Luciani, Izïa, Oxmo Puccino ou encore dernièrement Louis Chedid et Bertrand Belin, retrouvez Yael Naim au micro de Rebecca Manzoni pour un live inédit, en direct sur l’antenne et à suivre aussi sur facebook live.

En 10 ans, Yael Naim a vendu plus d'un million d'albums à travers le monde et joué dans plus de 14 pays différents. Elle a collaboré avec Stromae, Brad Mehldau, Françoise Hardy ou Yoann Bourgeois.

Yael Naim a écrit Nightsongs, son nouveau disque, la nuit, des chansons fragiles et intimes, écrites et composées seule.

Mais quand on va grandir, après tout ce qu’on s’est fait - Quand on sera en paix, dans un monde imparfait - Un jour on va oser, tout simplement s’aimer - Juste comme ça comme on est.

#OnEcouteLaRadioChezSoi

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Live

