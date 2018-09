Une soirée inédite présentée par Didier Varrod dès 21h

The Blaze © Paul Rousteau

France Inter propose un concert unique et exclusif avec The Blaze à la Gaîté Lyrique. Les auditeurs auront ainsi le plaisir de découvrir les nouveaux titres du duo français, en live et en avant-première.

Après Territory, EP placé sous le signe d'une initiation hypnotique, The Blaze porte à nouveau son style électro vaporeux et léché à son paroxysme dans son premier album, Dancehall, sorti début septembre.

Un événement à vivre samedi 29 septembre de 21h à 22h.

Un concert présenté parDidier Varrod en public et en direct de la Gaîté Lyrique, à écouter sur France Inter et à suivre aussi sur franceinter.fr et Twitter @franceinter

► Découvrez en exclusivité sur Franceinter.fr un extrait du nouvel album Dancehall

Un concert gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles : cliquez ici !

Nous attirons votre attention sur le fait que les places sont réservées en quelques courtes minutes.