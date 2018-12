Vanessa Paradis fait son retour sur scène et a offert aux auditeurs, en avant-goût de sa tournée, un concert dans notre studio 104 en novembre dernier. Un beau moment de poésie et de musique que nous vous proposons de réécouter aujourd'hui !

Vanessa Paradis sur la scène du studio 104 à Radio France © Radio France / Laurent Frisch

La setlist

Vanessa Paradis offre aux auditeurs une heure de musique, entre nouvelles chansons extraites de son nouvel album Les sources et titres plus anciens repris par le public. Pour Les Sources, Vanessa Paradis s'est notamment entourée de Samuel Benchetrit et d'Adrien Gallo (le chanteur et leader du groupe BB Brunes). Elle signe elle-même quelques titres.

Kiev

La plage

Mio cuore

Ce que le vent souffle

On oubliera

Dans mon café

Il y a

Pourtant

Divine idylle

L'incendie

Ces mots simples

