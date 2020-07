Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, concert d'Arthur H. !

Arthur H. Live Francofolies de La Rochelle © Getty / Eric Catarina

Arthur H. aux Francofolies de La Rochelle, 14 juillet 2018

L'artiste (auteur-compositeur-interprète, pianiste, écrivain, peintre) cultive le goût de la liberté et de l'exploration depuis la parution de son premier album éponyme en 1990. Il mêle jazz, blues, chanson française et groove avec sa voix cassée tendance érotique, et de petites formations acoustiques dans un univers musical bien à lui, pop-poétique, un peu punk, un peu rock, un peu déjanté, très swing, parfois surréaliste, toujours vrai.

Arthur H., fidèle habitué des Francofolies, revient sur ce lieu tellement habité par Jacques Higelin, son père, qui vient de disparaître en avril. C'est au nom de la musique, leur passion commune qu'il n'a pas annulé ses dates de concert : "Mon père était un homme de scène, moi je suis un homme de scène. Donc, j'y suis allé […] J'ai l'impression d'être fidèle à son esprit en faisant cela", dit-il.

Sûrement, une des raisons pour lesquelles j’ai fait de la musique était pour avoir un espace de rencontre avec mon père, pour dialoguer avec lui.

Le tendre poète vient jouer son double album "Amour chien fou", sorti début 2018 (Believe), son dixième album, un disque d'amour avec ses 18 chansons écrites au fil de ses voyages à Mexico, Bali, Tokyo... et ses héroïnes, femmes libres, "La boxeuse amoureuse" (dédiée à sa mère), "Reine de coeur", "Lily Dale", "La dame du lac"... dans le cadre intimiste du Théâtre Verdière de la Coursive.

vidéo L'Amour avec un grand H 4 min 4 min À voir - Musique L'Amour avec un grand H 4 min

Amour et voyage, les chansons se suivent comme les épisodes d'un film, comme 18 courts métrages, des petits contes, récits de ses rencontres, de ses voyages. Amour chien fou, un titre qui lui va si bien. "L'amour est un chien fou, qui court sur l'autoroute, l'amour est un loup doux, hurlant sa lune blanche..."