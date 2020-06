Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments du FNAC Live Festival soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, les concerts de Radio Elvis et Sage.

RADIO ELVIS, Album Révélation des Victoires de la Musique 2017 © AFP / Thomas Samson

Radio Elvis au FNAC Live Festival, 3 juillet 2019

Le Trio pop rock Français a su trouver sa place dans le paysage musical en une poignée d'années. Formé en 2013, le chanteur guitariste et leader Pierre Guénard écrit un rock lettré d'une plume sensible et poétique et compose dans un style d'influences new-yorkaises avec le guitariste, bassiste Manu Ralambo et le batteur Colin Russeil.

Leur premier album Les Conquêtes en 2016 et une grosse centaine de dates les ont mené sur le devant de la scène française avec à la clef, une Victoire de la Musique, meilleure révélation 2017. Les trois garçons sillonnent le paysage hexagonal et francophone, enregistrent un 2ème disque Ces garçons-là (PIAS) en 2018, et reviennent faire un tour de piste au Fnac Live Paris 2019 !

Sage au FNAC Live Festival, 22 juillet 2016

Ambroise Willaume, sous le nom de Sage, s’est émancipé du groupe Revolver pour un premier album solo résolument synthétique Paint Myself (ARISTA). Auteur-compositeur-interprète, passionné par Bach et les Beatles, collaborateur de Woodkid ou de The Shoes, Sage a enregistré et joué seul tous les instruments de ce disque POP, riche et léger à la fois, mélange de troubadour et de dandy, de générosité et de mystère...

▷▷ Le FNAC Live Festival, festival de musique gratuit (100 000 spectateurs), créé en 2011 par Benoît Brayer - l'âme du festival et le Chef d'orchestre de la FNAC - ne soufflera pas sa dixième bougie en 2020, édition annulée. Report de cet événement en Juillet 2021 pour faire la fête sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris !