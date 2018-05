Mine de rien, ils n'étaient pas revenus en Europe depuis quatre ans. Vous l'avez bien compris, la bande d'Alex Turner est de retour avec un nouvel album surprenant et séduisant : "Tranquility Base Hotel and Casino".

Alex Turner et Jamie Cook d'Arctic Monkeys en concert à Hollywood Forever le 5 mai 2018 en Californie. © Getty / Timothy Norris

Ils ont commencé leur tournée à Berlin le 22 mai dernier, et déjà, ils affichent complets.

Désormais, les britanniques de Sheffield ont troqué les blousons en cuir et guitares du précédent disque, "AM", pour des costumes en tweed et synthés. Ce sixième album, en décalage absolu par rapport aux précédents, serait-il celui de la maturité ? Réponse ce soir sur France Inter !

La Setlist du concert :

Four out of five

Brianstorm

Crying Lightning

Do I wanna know

She looks like fun

Cornerstone

Fireside

Knee socks

Tranquility Base Hotel + Casino

Pretty visitors

I Bet that you look good on the dancefloor

One point perspective

505

Deuxième partie de la soirée avec Michka Assayas de retour après le concert pour mieux connaître les sources et influences d'Arctic Monkeys avec :