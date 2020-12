2021 n'a qu'à bien se tenir, France Inter et la Ville de Paris vont lui faire sa fête avec Jean-Michel Jarre en concert virtuel dans le décor de la Cathédrale Notre-Dame.

Concert à Notre Dame © Ville de Paris

Alors que s’achève 2020 dans un contexte inédit, la Ville de Paris a souhaité maintenir la célébration du passage à l’année 2021. A circonstances exceptionnelles, programme exceptionnel, et c’est pourquoi la Ville de Paris a confié la réalisation d’un spectacle 100% virtuel et accessible à tous mais sans public, à Jean-Michel Jarre.

Placé sous le patronage de l’Unesco, ce concert multimédia Welcome to the other side (Bienvenue Ailleurs) se déroule à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame totalement reconstitué virtuellement.

Ce concert est réalisé en collaboration avec les équipes de la startup française de réalité virtuelle VRrOOm.

Notre-Dame, au cœur de Paris, occupe une place unique dans l’imaginaire collectif. C’est un symbole de la force du patrimoine mondial qui nous lie les uns aux autres. Pour le monde entier, Paris est la ville lumière. En cette période difficile due à la pandémie, ce concert a vocation à réaffirmer que Paris ne plie pas devant l’adversité, qu’elle sait tirer toute la force de son histoire et déployer de l’énergie grâce aux innovations technologiques, culturelles et économiques. Ainsi ce spectacle enverra-t-il un message d’espoir et de force pour 2021, telle la cathédrale affaiblie qui sait se relever.

Jean-Michel Jarre © Getty

Un concert à voir en direct sur BFMTV