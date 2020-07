Le Festival Imaginaire de France Inter s'est déplacé jusqu'au Bataclan, pour une soirée spéciale en soutien à la nouvelle scène française... Au programme ce soir : l'élégance cosmique de La Féline, un gentil mauvais garçon, Voyou, et une jeune rappeuse belge, Lous & The Yakuza.

La Féline, Voyou et Lous & The Yakuza, sur la scène du Bataclan (vide) pour le Festival Imaginaire de France Inter © Radio France / Marie Mougin

La Féline

Agnès Gayraud, alias La Féline, est autrice-compositrice et écrivaine. En octobre dernier, elle a sorti un album au climat très synthétique : Vie Future, sur le label Kwaidan Records. Sur la pochette de cet album, elle porte un scaphandre spatial, et ses chansons interrogent beaucoup sur le temps...

Des interrogations, La Féline en a beaucoup, comme lorsqu'elle se fait essayiste et critique. Il faut savoir que derrière ce nom de scène, se trouve Agnès Gayraud, professeure agrégée de philosophie, qui a récemment écrit le livre Dialectique de la pop, publié aux éditions La Découvertes en 2018. Un essai sur les techniques d'enregistrement simplifiées qui ont mené à la standardisation de la musique, à des hits inauthentiques... et à l'essence de la musique pop, cette musique qualifiée de "légère" et considérée comme un simple objet de consommation.

▶ La Féline prépare également un tout nouveau projet, un EP (mini-album) qui devrait paraître à l'automne.

Sur scène, ellle est accompagnée de trois musiciens : Akemi Fujimori aux synthés et aux choeurs, Sébastien Dousson à la basse et Antoine Kerninon à la batterie.

Setlist de La Féline :

Palmiers sauvages

Où est passée ton âme

Alentour de Lune (reprise de Pierre Vassiliu – 1976)

Fusée

Effet de Nuit

Elaï

Tant que tu respires

Visions de Dieu

Adieu l’enfance

Voyou

Thibaud Vanhooland, alias Voyou est trompettiste de formation, devenu par la suite multi-instrumentiste, auteur et compositeur. Après un 1er EP On s'emmène avec toi sorti en janvier 2018 sur le label Entreprise, Voyou a sorti en février 2019 son tout 1er album _Les Bruits de la ville_. Le chenapan, le loubard, l'arsouille, la frappe... Voyou c'est un gentil mauvais garçon. Gentil, car derrière son nom de scène, se cache une musique innocente et naïve, colorée souvent enjouée, parfois plus douce et délicate, mais fondamentalement organique.

▶ Voyou prépare un tout nouvel EP (mini-album), intitulé La Cour d'école, qui devrait paraître début septembre (toujours sur le label Entreprise). Et il sera en concert le 28 octobre à la Gaîté Lyrique (Paris).

Sur scène, il est accompagné de Diogo Strausz aux congas, à la guitare et aux chant, ainsi que de Laura Etchegoyhen et Laetitia Ndiaye, toutes deux aux percussions, synthés et chant.

Setlist de Voyou :

Dehors

Le Confort

Les Trois Loubards

La Légende urbaine

Il Neige

Jardin d’hiver (reprise de Henri Salvador – 2000)

Les Bruits de la ville

On a marché sur la lune

Seul sur ton tandem

Lous and The Yakuza

Marie-Pierra Kakoma, alias Lous and The Yakuza, nous vient de Belgique, où les nouveaux talents ne se comptent plus... Née en République Démocratique du Congo, et ayant vécue au Rwanda, elle a fini par retourner en Belgique pour devenir artiste. Son nom de scène "Lous" n'est autre que le mot "soul" écrit à l'envers. Lous, une toute jeune artiste qui arrive déjà avec une grande maîtrise de la proposition visuelle. Dans ses chansons, elle même de le hip-hop, le RnB, la trap... le tout explosé avec un féminisme très fort. Son tout 1er album, qui sortira en octobre, est produit par El Guincho, le producteur de la chanteuse catalane Rosalía.

▶ Le tout 1er album de Lous and The Yakuza Gore, sortira le 16 octobre 2020, sur le label Columbia.

Sur scène, elle est en piano-voix, accompagnée par Hugo Fourlin au piano.

Setlist de Lous & The Yakuza :