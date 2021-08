France Inter s'est invité au Bataclan, en soutien à la nouvelle scène, pour trois soirées live triple affiche ! Ce soir, Dom La Nena, Tim Dup et Georgio en live, concerts présentés par Matthieu Conquet.

Tim Dup © Sony Music - Dom La Nena © Jeremiah - Georgio © Kenneth Tini

France Inter continue de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique, soutenir les artistes sur scène, et vous invite à écouter cette soirée live.

Dom La Nena, Tim Dup et Georgio... 3 artistes en concert inédit depuis le Bataclan, une soirée présentée par Matthieu Conquet en direct sur France Inter.

Concert Triple Affiche exclusif : Tim Dup, Georgio & Dom La Nena © Radio France / France Inter

Dom La Nena

Dom La Nena, chanteuse-compositrice-violoncelliste brésilienne, basée à Paris, est également l’autre moitié du duo Birds on a Wire avec la chanteuse Rosemary Standley (Moriarty).

Après Ela en 2013 et Soyo en 2015, son nouvel album Tempo (Six Degrees Records / InGrooves) vient de paraitre - février 2021- et propose une série de petits moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les Brésiliens appellent Saudade.

🎧 Dom La Nena - Vejo Passar, en Playlist France Inter

L’espace musical de Tempo est composé de son violoncelle, de sa voix et de quelques touches de piano, un doux mélange de pop, musique de chambre et bossa brésilienne. Elle chante dans un mélange hybride de portugais, d'espagnol et de français : chaque texte, chaque mot correspondant aux rythmes uniques à chaque langue :

Je ne choisis pas d’emblée la langue dans laquelle je vais écrire et chanter, c’est comme si la chanson décidait par elle même.

Ce nouvel opus parle du temps, de ce temps pensé et vécu comme une somme d’instants et de son quotidien, source d'inspiration : "_Je suis devenue mère et ça a soulevé chez moi beaucoup de questionnements sur la vie et la valeur du temps." _C'est le retour d'une musicienne particulière, inhabituelle, qui prépare une jolie rentrée :

07.09 Festival Metis Plaine Commune (St Ouen) - 17.09 Festival HopHopHop à Orléans - 05.10 Festival de de Marne (Arcueil) - 07.10 Le petit Duc (Aix en Provence) et le 19 octobre au Café de la Danse à Paris.

Le site de Dom La Nena

Tim Dup

Tim Dup (Timothée Duperray) n'a jamais vraiment souhaité se revendiquer chanteur, mais avant tout musicien. Pourtant, dès ses 22 ans, son écriture exprime déjà une maturité extraordinaire, à écouter ses textes témoignant de La mélancolie heureuse, son premier album. Il se révèle observateur de la banalité du quotidien, un marchand de réalité qui fait de l’habituel un rêve éveillé et interroge l'avenir de la planète dans son deuxième album : Qu’en restera-t-il ?

🎧 Tim Dup - Juste pour te plaire, en Playlist France Inter

La Course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours de l'été ! Avec l'apparence toujours juvénile de ses 26 ans, sa plume nous emmène dans le royaume de la métaphore, son piano s'accorde avec d'autres musicien.ne.s et sa voix voilée s'unit à d'autres voix... féminines : Anaïs Demoustier (une première !), Aurélie Saada et Marguerite, dit Saane.

Chaque titre raconte un fragment d’histoires, chaque chanson scande des images de cinéma, Tim Dup nous promène dans la chaleur des villes italiennes. Aventure collective, La Course folle ouvre les portes de l'été de la liberté...

Georgio

Depuis son premier album Bleu noir, Georgio construit pas à pas une carrière hors des sentiers battus. L'homme de l'ombre - titre qui a dépassé le million de vues et qui l'a révélé - tel qu'il se définissait à ses débuts, poursuit son chemin depuis dix années de musique, de rencontres, de projets et collabs à la croisée des genres.

Le jeune rappeur du XVIII°, inspiré tant par la littérature, la réalité et la fiction que par son histoire personnelle, a une plume débridée, portée par un flow unique, où la galère du quartier tout autant que l'amour et tout ce qui compte dans son univers s'entremêlent, sur une musique rap maitrisée.

🎧 Georgio - Danse (Panenka Music), en Playlist France Inter

Avec son nouvel album Sacré (18 titres, sorti le 7 mai), feat. Kalash Criminel, S.Pri Noir, Zikxo et Sanka, Georgio rend hommage aux personnes qu'il aime : son frère Anatole, son alter-ego musical Angelo Foley, le producteur Phazz, et des invités tel S.pri Noir, et aux choses irremplaçables. Georgio trace sa route dans la lumière, persuadé que quand on laisse parler son coeur, on ne peut qu'être entendu. Cela ressemble à la liberté et c'est sacré.

🎧 (Ré)Écoutez ou podcastez ce concert pendant 15 jours sur le site de France Inter...

►►► A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter

🎤 France Inter on the road again... avec tous les Festivals d'été !