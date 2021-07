Écoutez les concerts et l'ambiance des Nuits de Fourvière... À 18h, Mathilde Serrell présente "Un monde nouveau" et dès 22h, le concert de Woodkid en direct du Festival.

Festival Nuits de Fourvière © Maxppp / Philippe Juste / Le Progrès

Festival Les Nuits de Fourvière du 1er juin ▷ 30 juillet

Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Les "Nuits de Fourvière" est l'un des rares festival multidisciplinaire, sous l’impulsion de son directeur Dominique Delorme, qui programme tous les arts de la scène. Il se vit sur un site magnifique, la bucolique colline de Fourvière qui domine Lyon, la programmation artistique est populaire, et sa renommée internationale !

"Mais Fourvière, surtout, c’est le fameux coup du "lancer de coussins" ! Quand les gens ont aimé le concert, ils balancent les coussins des gradins vers la scène. Je ne connais pas d’endroit avec une telle manifestation de joie codée et collective" (Olivia Ruiz)

Le Théâtre antique des Nuits de Fourvière, juillet 2021 © Maxppp / Joël Philippon - PhotoPQR / Le Progrès

🎤 France Inter en direct jeudi 22 juillet : Un monde nouveau, l'émission de Mathilde Serrell 18h-19h, suivie d'une soirée spéciale avec le Concert de Woodkid en direct dès 22h.

Concert de Woodkid

Woodkid, alias Yoann Lemoine, fait sensation avec son premier album en 2013, The Golden Age , que ce réalisateur de clips ultra-coté (Lana Del Rey, Drake…) conçoit comme une épopée intime : la bande-son d’un adieu à l’enfance qui fédère fans de culture pop et gamers dernière génération, amateurs d’heroic fantasy et incurables romantiques.

Woodkid et l'Orchestre National de Lyon, Nuits de Fourvière, 2013 © Maxppp / Pierre Augros / Le Progrès

Dans la foulée, ce Lyonnais d’origine signe un show monumental aux Nuits de Fourvière, porté par l’Orchestre national de Lyon et un public en transe. Mais loin de capitaliser sur ce succès, Woodkid se retire du jeu musical, déclarant : “Évoluer, c’est se mettre en péril, en situation de faiblesse. Je n’aime pas la facilité.” (extraits DP Nuits de Fourvière)

🎧 Woodkid Highway en Playlist & Album en partenariat France Inter

Sept ans plus tard, l'auteur-compositeur-interprète-réalisateur-musicien-graphiste ressurgit avec un nouvel album qui rehausse son goût pour les architectures mutantes, mêlant matières orchestrales et électroniques, ses ambitions d’écriture, ses inventions graphiques. Après la sortie des deux singles : Goliath et Pale Yellow qui nous plongent dans son univers électro-mélancolique, son nouvel opus S16 parait le 16 octobre 2020.

2021, la promesse d'un autre rendez-vous d’anthologie à Fourvière, théâtre de la métamorphose d’un musicien qui sait transcrire comme peu d’autres l’expérience d’une vie d’homme en spectacle total.

