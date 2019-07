Jean-Pierre est un fin jardinier. Son potager est florissant, il a des légumes à en pleuvoir. Avant pourtant, il utilisait des pesticides, pour se simplifier la tâche. Jusqu'au jour où sa femme a vacillé.

Ne plus utiliser de pesticides dans son jardin © Getty / Avalon_Studio

Jean-Pierre a des yeux bleus malicieux, le dos courbé et les mains épaissies par les années de travail de la terre. Et s’il a choisi de ne plus utiliser de pesticides dans son jardin, c’est par amour, pour la nature bien sûr, mais aussi pour sa femme décédée il y a trois ans.

Il est possible de jeter ses produits phytosanitaires usagés dans une déchetterie, où ils ne seront ni recyclés ni régénérés mais stockés dans des conteneurs spéciaux et incinérés.