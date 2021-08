Ses œuvres sont devenues des classiques de la chanson française et Barbara s'est façonnée un personnage, sombre et ténébreux mais elle était très drôle, amoureuse et pudique.

Barbara sur le plateau de l'émission réalisée par Eric Le Hung pour l'émission "Moi j'aime" © AFP / Albert Courand / Ina

Barbara a mille fois chanté l'amour, de façon sensuelle, de façon physique. Elle avait besoin d'aimer, d'être aimée, sans pour autant être capable d'ancrer une relation dans la durée.

L'habitude la terrorisait. Elle vivait et aimait par passion, grande passionnée et grande passionnelle. Elle se racontait dans ses textes, pour le reste, cela lui appartenait.

