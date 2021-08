Vous vous souviendrez longtemps de cet été sur France Inter grâce à cette série qui nous emmène dans le monde d'une des plus grandes chanteuses, Barbara, la bien surnommée "Dame brune".

Portrait de l’auteure-compositrice et interprète Barbara lors de son concert à l'Olympia. © AFP / Georges Hernad / Ina

En 1969, Barbara est alors au sommet de son art. Pourtant, lors de son dernier soir sur la scène mythique de l'Olympia, elle annonce sa décision d’arrêter la scène.

Un an plus tard, elle fait son retour avec "L’aigle noir", autoportrait intimiste. Un titre qui fût l’un des tubes de l’été 70 et dont le véritable sens de ce texte sera dévoilé bien plus tard.

Cette émission est une rediffusion du 7 juillet 2017