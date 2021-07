L’histoire d’une passion, l'histoire de la femme de sa vie : Jane Birkin. De la rencontre à la rupture.

Serge Gainsbourg et Jane Birkin © Getty

Radio France, la Radio Suisse Romande, la RTBF et Radio Canada ont pioché dans leurs archives et ont exhumé des enregistrements inédits pour réaliser cette série d'émission : Serge Gainsbourg par Mélody Nelson, un feuilleton des Médias Francophones Publics, réalisé par Jean-Luc Lehmann, Stéphane Deschamps et Thierry Chatel.

Épisode avec les témoignagnes de Jean-Louis Foulquier, Françoise Hardy, Pierre Grimblat, Hugues Quester et Gilles Verlant.

Une lolita, c'est une fleur qui vient d'éclore et qui prend conscience de son parfum et de ses piquants (S. Gainsbourg)

Programmation musicale

Ballade de Melody Nelson

69 année érotique

Love on the beat

Pop Club (générique émission radiophonique France Inter)

Slogan (Bande originale du film)

Je t'aime… moi non plus

Pour un homme de Caron (publicité)

Je suis venu te dire que je m'en vais

L'anamour

Illustrations musicales