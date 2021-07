Trop hautes, trop chères, trop difficiles à louer voire dangereuses, les tours devront se faire désormais plus modestes en Chine. Et c'est un bouleversement.

En Chine, les gratte-ciels de plus de 500M de haut sont désormais interdits mais les tours de plus de 250 mètres seront-elles aussi très limitées et les structures de plus de 100 mètres devront désormais respecter strictement les capacités secours et incendies des villes et quartiers où elles sont implantées.

Ce qui était loin d’être toujours le cas. En clair, les autorités chinoises viennent de siffler la fin de la partie ! La partie en question se jouait depuis plus de 40 ans. Le premier immeuble de plus de 100 mètres de haut de Chine a été inauguré en 1976 à Guangzhou.

Aujourd’hui, on en compte près de 2000 dans tout le pays. La Chine a construit en 30 ans plus de gratte-ciels que les États-Unis pendant tout le 20ème siècle. Bref, une véritable folie des grandeurs et des hauteurs immobilières. Il fallait mettre le holà.

La tour qui tremble de Shenzhen

La première raison évoquée par les autorités chinoises est purement sécuritaire. Elle intervient après un incident très impressionnant qui s’est passé le 18 mai dernier. Ce jour-là, le SEG Plaza de Shenzhen, un centre commercial de 300 mètres de haut, a tremblé.

Il a tellement tremblé et tellement longtemps que ça s’est vu depuis la rue. Immédiatement des dizaines de smartphones se sont braqués vers l’édifice construit en 1999 et des milliers de personnes ont fui avant que l’immeuble ne soit entièrement évacué.

Il n’a jamais rouvert depuis et on ne sait toujours pas pourquoi il s’est mis à osciller ainsi. Or, ce gratte-ciel a servi de modèle à des dizaines, voire des centaines d’autres immeubles de grande hauteur dans tout le pays. Donc, on arrête et on inspecte.

Mais il y a une autre raison, beaucoup plus insidieuse qui a prévalu. Et c’est tout simplement que ces immeubles immenses de verre et d’acier « ça eut payé, mais ça paie plus », comme dirait Fernand Raynaud.

Des immeubles vides qui n'ont pas dit leur dernier mot

C’est un peu ça ! Rien que dans les villes dont je vous ai parlé, Guangzhou et Shenzhen, on compte près de 8 millions de mètres carrés de bureaux vides ! Or, plus l’immeuble est haut, plus les coûts de location sont élevés.

Le plus haut gratte-ciel de Chine, la Shanghai Tower, ses 128 étages et ses 632 mètres de haut, a été achevé en 2016. Or ses propriétaires ont mis des années à le remplir et à louer toutes les surfaces.

Mais je voulais rassurer les amoureux des tours immenses : une vingtaine de super-gratte-ciels sont en construction en Chine, dont six de plus de 500 mètres de haut. Le plus haut de tous sera le Goldin Finance 117 à Tianjin : 597 mètres de haut !