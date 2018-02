Il y a quelques jours de cela, Mercedes Benz, il faut bien la nommer, publie une photo publicitaire d'un coupé blanc luxueux garé sur une plage avec l'océan immense pour arrière fond.

La photo est accompagnée de cette phrase : « regardez les situations sous tous les angles et vous deviendrez plus ouvert ». Une phrase attribuée au Dalaï Lama. Je précise que cette publication est disponible dans le monde entier.

Immédiatement des internautes chinois inondent le compte de Mercedes-Benz de messages de colère : le Dalaï Lama est une figure consensuelle partout dans le monde, sauf en Chine où on le considère comme un agitateur, « un loup déguisé en moine ».

Comment se sont excusé les Allemands ?

A la mesure de l'importance du marché chinois : Mercedes vend 30 000 voitures par mois en Chine : pas question de se fâcher avec des clients si nombreux. Non seulement l'entreprise s'excuse, mais elle ajoute que :

« Nous allons immédiatement prendre des mesures pour approfondir notre compréhension de la culture et des valeurs chinoises afin qu'une telle erreur ne puisse plus se reproduire ». En fait, Mercedes est la dernière victime de la colère chinoise.

Plus le marché chinois devient crucial pour des entreprises notamment occidentales, plus les excuses sont sévères. Les hôtels Marriott par exemple ont vu leur site chinois fermés parce qu'un onglet faisait de Taïwan un pays étranger.

Un tabou total en Chine puisque Taiwan est, pour Pékin, une province rebelle et qu'il n'y a qu'une seule Chine. La compagnie aérienne australienne Qantas a dû elle aussi s'excuser parce qu'un employé avait « liké » un tweet indépendantiste tibétain.

En clair, les Chinois ne laissent plus rien passer...

Et c'est d'autant plus ennuyeux que ces excuses viennent après des incidents qui n'ont pas lieu en Chine mais sur des sites accessibles dans le monde entier.En clair, si vous voulez vendre en Chine, ne touchez pas à nos 3 tabous : le Tibet, Taïwan et Mao !

Un peu de beauté russe dans ce monde de brutes maintenant...

La scène se passe à Novossibirsk à la fin d'une représentation du ballet Roméo et Juliette. Les deux danseurs étoiles saluent le public qui applaudit à tout rompre. D'autant que ce sont les débuts dans ce rôle de la danseuse Xenia Zakharova.

Roméo, qui s'appelle Nikolay Maltsev, a donc à cœur de mettre en valeur sa partenaire. Et tout à coup, il s'absente quelques secondes derrière le rideau pour aussitôt revenir, se mettre à genoux devant elle et lui tendre un écrin et donc une bague.

Roméo venait de proposer Juliette en mariage. Elle a mis quelques secondes avant de comprendre. Le public lui s'est levé d'enthousiasme et évidemment, elle a dit oui. Timidement, il l'a embrassé sur la joue et, n'y tenant plus, elle a fondu dans ses bras.

La vidéo a été posté sur le site du théâtre et de la compagnie. Et c'est ma façon façon à moi de prendre un peu d'avance sur la Saint Valentin, la semaine prochaine !