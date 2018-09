Une caricature australienne de Serena Williams choque les Etats-Unis. Pourtant, il s'agit juste d'une histoire de tabous qui ne sont pas les mêmes entre Canberra et Washington. Lost in translation.

Caricature de Serena Williams dans le journal Herald Sun © AFP / William West

Une caricature australienne de Serena Williams déchaîne les passions. Une caricature est parue dans les pages du Herald Sun, un tabloïd australien. On y voit Serena Williams en plein match, l'immense championne de tennis, sauter de colère sur une raquette pendant que l'arbitre discute avec l'adversaire de l'Américaine.

L'arbitre dit à la japonaise Naomi Osaka : « pourriez-vous la laisser gagner ? ». C'est à dire ce qu'on dit quand un enfant mauvais joueur fait une crise. Pour accentuer le côté puéril, le dessinateur, Mark Knight, a placé » une tétine à côté de Serena Williams.

Le problème, c'est donc la façon dont il a caricaturé Serena Williams : grimaçante, hypermusclée et surtout lèvres surdéveloppées. Elle ressemble, en clair, à un masque africain. Immédiatement, Internet se déchaîne contre ce dessin de presse...

Des accusations de sexisme mais surtout de racisme

Le fait que Serena Williams soit une femme n'arrange rien à l'avalanche de critiques. Mais c'est surtout la représentation caricaturale d'un femme noire qui choque et surtout, évidemment aux Etats-Unis. Avec des arguments qu'on peut entendre :

Il y a cet autre dessinateur, créateur de Wonder Woman, Noah Berlatsky : « la bande dessinée a une longue histoire de racisme iconographique, et certains dessinateurs de presse célèbres ont caricaturé des noirs de façon aujourd'hui inadmissible ».

On va peut-être maintenant laisser la parole à la défense, puisque Mark Knight, a évidemment réagi à la tempête qu'il a suscité :

→ Extrait Mark Knight : « malheureusement mon dessin a été pointé et déformé et s'est retrouvé pris en otage du débat racial américain. Me voilà embarqué là-dedans ».

Un dessinateur menacé

Bon d'abord, il est choqué le bonhomme : il a dû fermer son compte twitter après avoir reçu des dizaines de milliers de réactions, dont des menaces. Il explique ensuite qu'il n'est pas raciste et qu'il a par exemple soutenu la cause des Noirs en Afrique du Sud.

Ensuite, il a un excellent argument : ce sont les Etats-Unis qui ont réagi avec violence, pas les Australiens. La 1ère explication est toute bête : le racisme des Australiens, c'est historiquement envers les Aborigènes, pas les Noirs. Ça c'est l'affaire des Etats-Unis.

Côté australien, il n'y a pas de tabou lorsqu'il s'agit de représenter un ou une noire. Côté américain, par contre, oui. Plus encore lorsqu'il s'agit d'une femme : un des topiques les plus couramment racistes aux Etats-Unis est celui de la « angry black woman ».

La « femme noire en colère », un classique du racisme américain

C'est exactement ce qu'il dit lorsqu'il explique que son dessin est « pris en otage » d'un débat qui n'est pas le sien. En fait, le dessin de presse est peut-être un des exercices éditoriaux les plus dangereux du métier de journaliste.

On pense évidemment à Charlie Hebdo. Mais des dizaines de dessinateurs de presse sont menacés, emprisonnés, exilés. Comme Bonil, ce caricaturiste équatorien qui avait déplu a l'ancien président – de gauche – Rafael Correa qui l'avait trainé en justice.

Il y a Zunar en Malaisie qui a dénoncé la corruption et récolté plusieurs procès, risquant jusqu'à 43 ans de prison. Il y a la vénézuélienne Rayma, obligé de fuir son pays, comme Arifur Rahman, le bengladeshi, accusé d'avoir représenté le prophète en chat.