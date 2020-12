Israël est leader au monde en terme de vaccinés par million d'habitants. Comment, dès lors, comprendre la décision de ne pas vacciner les prisonniers palestiniens en priorité, comme les autres incarcérés ?

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien se faisant vacciner le 19 décembre 2020 © AFP / AMIR COHEN / POOL

Direction Israël ce matin où tous les prisonniers ne sont pas égaux devant le vaccin. C’est le quotidien de centre-gauche Haaretz qui rapporte cette information perturbante : l’ensemble des prisonniers israéliens ainsi que les personnels de sécurité font normalement partie du 2e groupe prioritaire pour recevoir le vaccin contre la Covid-19.

Pour une raison assez évidente : les prisons israéliennes sont notoirement surpeuplées et donc, à haut risque de contamination. C’est en tous cas la directive approuvée et publiée par le ministère israélien de la Santé. Voilà pour le principe général.

Sauf qu’un ministre est intervenu vendredi pour contredire cette directive. Amir Ohana, ministre de la Sécurité publique a donné instruction à l’ensemble du système carcéral israélien de ne pas vacciner les "prisonniers de haute sécurité".

Les "prisonniers de haute sécurité" mis à l'écart

En Israël, les seuls prisonniers dits de "haute sécurité" sont Palestiniens. Autrement dit, M. Amir Ohana ordonne à son administration de ne pas vacciner les prisonniers palestiniens.

Ils sont en tout plus de 5 500 concernés par cette mesure qu’on ne peut qualifier que d’odieuse. D’ailleurs, plusieurs ONG israéliennes se sont immédiatement indignées de cette discrimination, à commencer par Physicians for Human Rignts.

Une ONG américaine, co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en 1997 et très active en Israël. Cette ONG parle d’une "décision politique" et exige que "la santé des prisonniers soit confiée à une administration dont la seule priorité soit la santé publique".

Une décision politique liée à la campagne électorale

On entre dans une campagne électorale : la Knesset, le parlement israélien, a été dissoute le 22 décembre et des élections auront lieu le 23 mars prochain. Or cette campagne, la 4e en deux ans, sera sans pitié.

Les enjeux sont énormes alors que plusieurs procès en corruption attendent le Premier ministre Benjamin Netanyahu dès février 2021, c’est-à-dire à quelques semaines du vote : tous les coups sont donc permis, même les plus tordus, comme cette décision.

C’est d’autant plus déprimant qu’Israël fait partie des premiers de la classe en matière de gestion de la pandémie de Covid-19. Mieux encore, la campagne de vaccination y a commencé dès la semaine dernière avec pour objectif 150 000 vaccinés par jour !

Israël vaccine beaucoup et est moins affectée que la France

D’abord, depuis dimanche 27 décembre, le pays vient d’entrer dans son 3e confinement. Mais lorsqu’on regarde les chiffres globaux, on ne peut être qu’impressionné : Israël, avec 351 morts de la Covid-19 par million d’habitants est trois fois moins affecté que la France !

Mieux encore : avec près de 300 000 personnes d’ores et déjà vaccinées, Israël est n°1 au monde, rapporté à sa population de 9 millions d’habitants. Fin janvier, si le plan se déroule comme prévu, un quart des Israéliens seront ainsi vaccinés. Ce qui, par contraste, rend la décision de ne pas inoculer le vaccin aux prisonniers palestiniens d’autant plus abjecte. Affaire à suivre donc…