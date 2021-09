Certaines sociétés proposent de transformer son vélo classique en vélo électrique, mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Transformer son vélo classique en vélo électrique : bonne idée ? © Getty / Johner Images

C’est vrai qu’on est toujours plus nombreux à nous interroger sur la manière dont on se déplace, nos trajets quotidiens, et bien sur les conséquences environnementales que cela a. Mais parfois également la question de notre santé, notre forme se pose. On se dit « Bah tiens si je me bougeait un peu plus ça ne me ferait pas de mal ! »

Seulement voilà il y a le poids des habitudes, qui pèse lourd…

Pour nos déplacements quotidiens on ne se pose pas vraiment la question de changer, du moins pas naturellement ; c’est un gros enjeu d’ailleurs. Un expert en mobilité m’avait d’ailleurs un jour donné sa méthode pour se « désintoxiquer » de la voiture : commencer par ne rien changer, mais juste noter ses trajets quotidiens, puis étudier les alternatives viables à la voiture, enfin tester avant de décider de changer ou non… Tout un programme !

Les Français sont très attachés à leur voiture

Encore aujourd’hui, malgré le fait qu’on connaisse tous ses conséquences pour l’environnement mais aussi notre santé ! On pourrait parler de dissonance cognitive : d’un côté je sais que je pollue, que je pourrai sans doute faire autrement et même que ce n’est pas forcément la meilleure solution (la liberté est limitée dans les bouchons…) ; et de l’autre ma voiture c’est un peu chez moi, je peux y chanter, me gratter le nez, écouter France Inter, me sentir puissant ou quelqu’un… La voiture et ses promesses !

Pourtant quand on regarde les chiffres, on voit qu’on pourrait être un certain nombre à se mettre au vélo par exemple.

Alors même si le Covid est passé par là et que le télétravail s’est invité dans nos vies, il y a des chiffres qui claquent comme des rappels à l’ordre. Voici ceux de l’Ademe, l’agence de la transition écologique, avec un point de départ : le trafic automobile des particuliers pèse 15% des gaz à effet de serre en France…

chaque semaine on passe en moyenne 10 heures à se déplacer

près d’un tiers d’entre nous a ses activités quotidiennes à moins de 9 kilomètres de son domicile…

pire : en ville, 40% des trajets effectués en voiture font moins de 3 km

Et vous allez sans doute nous parler ici vélo !

Et c’est du bon sens mais qui se heurte parfois aussi à la réalité : la distance, les pentes et l’envie d’arriver au travail présentable !

Et c’est pourquoi certains font le pari du vélo électrique. Alors bien sûr c’est de l’énergie, de la matière (25% des batteries seulement sont recyclées à ce jour), mais c’est une alternative qui peut en aider certains à faire le grand saut.

Seulement voilà : les délais sont parfois longs et surtout ça coûte cher, très cher même dans certains cas. C’est de ce constat qu’est née une idée dans la tête d’entrepreneurs : électrifier les vélos classiques, soit prendre un vélo classique, et l’équiper d’un moteur et d’une batterie électrique.

Une solution proposée par exemple par la société A fond Gaston, qui assure pouvoir équiper 90% des vélos à partir de 790 euros. Pour le fondateur Antoine Galonier, ce qui compte pour faire le pas : le poids, et le prix.

La question se pose du cycle de vie du matériel et notamment les batteries

Vous avez raison, le choix de la société A fond Gaston a été de prioriser un tarif attractif, donc les moteurs et batteries viennent d’Asie, et les rayons, jantes et écrous viennent de France. Mais pour Antoine Galonier, il faut tout prendre en compte et avoir une vision globale.

Résultat : pour booster votre pratique du vélo sans faire un investissement trop important, équiper votre deux roues d’un moteur électrique peut être une piste intéressante !

Pour en savoir plus c’est afondgaston.fr, notez qu’ils ont noué des partenariats avec des réparateurs dans toute la France, ce qui veut dire que d’où que vous nous écoutiez, ils devraient pouvoir transformer votre vélo en vélo électrique si vous êtes intéressé !