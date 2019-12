La légende de ces deux femmes est encore contée par les vieux marins dans les tavernes sombres et malfamées des ports. Mary Read et Anne Bonny étaient d’intrépides pirates des Caraïbes qui ont écumé les mers chaudes et bleues de la Jamaïque à l’île de la Tortue. Attention moussaillon ! Les pirates n’ont peur de rien, ils jurent, crachent, pillent et tuent ! Non d’une chiure de mouche, cette odyssée s’adresse au bandit des mers qui est en toi !

Anne Bonny a quitté sa terre natale pour les Amériques. Comme Mary Read elle doit, très jeune, se déguiser en homme. Qu’à cela ne tienne, elles pourront mener leurs vies comme elles l’entendent ! Toutes deux sont animées par un esprit de liberté et d’indépendance. Elles choisissent la piraterie par goût du risque et de l’aventure. C’est à bord du Revenge qu’elles se rencontrent. Entre les deux femmes qui partagent le même secret, des liens très forts se tissent.

Protégés par la nuit et par quelques coups de pistolets, ils s'emparent d'un joli petit ‘sloop’ – c'est un type de bateau avec de grandes voiles qui peut aller très très vite. Il s'appelle ‘le Revenge’. Ensuite, ils recrutent quelques marins prêts à risquer leurs vies pour la liberté et les pièces d'or... Voilà, ils sont prêts. Ils larguent les amarres... Direction ? Ben, ils ne savent pas très bien, ce sont des pirates ! Ils vont où le vent les porte et surtout les trésors !

Portrait des deux femmes pirates Anne Bonny et Mary Read, gravure, XVIIIe siècle © Getty / Stefano Bianchetti / Contributeur

À l’époque, il ne fait pas bon être pirate. Et leur bateau est bientôt attaqué. Mary et Anne se battront jusqu’au bout ! Plus courageuses qu’aucun autre ! Ce qui est advenu d’elles, il te reste à le découvrir...

