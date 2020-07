Voici l'histoire d'une des chanteuses d'opéra les plus incroyables et originales au monde. Florence Foster Jenkins savait tout chanter sauf les notes ! Mais si elle chante atrocement mal, elle le fait de manière spectaculaire et avec panache !

Florence Foster Jenkins est devenue une très grande chanteuse alors qu'elle chantait extrêmement mal. La musique, c'est toute sa vie. Tout ce qu'elle a toujours désiré, c'est rendre les gens heureux grâce au pouvoir de sa voix. Elle est prête à tout pour accomplir son rêve et devenir une immense chanteuse d'opéra.

À travers cette Odyssée, nous remontons sur scène à ses côtés pour retracer son formidable parcours et comprendre comment elle est parvenue à devenir une grande chanteuse malgré tout !

Florence aurait pu douter de sa voix et perdre ses moyens, mais au contraire, elle s'est toujours sentie très sûre d'elle et de sa voix. Elle peux car, contre toute attente, sa voix a eu le don de surprendre son public, elle lui a permis de s'offrir les services des plus grands musiciens, de multiplier les concerts en reprenant les plus grands airs d'opéra, de voir la foule sans cesse plus nombreuse venir la voir… Voici l'histoire d'une femme hors du commun qui n'a reculé devant rien et que tout le monde aura voulu entendre !

La chanteuse d'Opéra Florence Foster Jenkins (1868-1944) chante pour des invités chez elle, New York, 1937 © Getty / Margaret Bourke-White / Contributeur

Dis-moi, dans la Bande dessinée "Tintin", est-ce que tu te souviens de la Castafiore ? De ses bijoux ? Des costumes et de sa voix… Terrible ? Eh bien il paraît que ce drôle de personnage serait directement inspiré de notre merveilleuse et incroyable Florence Foster Jenkins !

