Au XIIIe siècle, un jeune Vénitien part avec son père et son oncle sur la route de la soie, fasciné par l’empereur de Chine. Marco Polo devient le plus grand explorateur de tous les temps. Voici une traversée extraordinaire dont vous reviendrez transformés par-delà la Palestine, l’Arménie, le désert de Gobi pour atteindre le cœur de l’Empire du Milieu. .

Tout cela Marco Polo le raconte dans Le Livre des merveilles, récit de sa grande aventure. Les Italiens l'appellent « Il milionne ». Les copies se font à la main et le livre se met doucement à circuler dans toute l’Europe, devenant l’un des premiers best sellers.

C'est un sacré voyage, c'est vrai, mais cela ne leur fait pas peur. Ils voguent sur la mer, ils marcheront sur la terre, ils voyageront à dos de chameau s'il le faut, mais ils y arriveront ! Marco décide de partir avec eux. Lui aussi veut voir le monde et surtout le Grand Khan. Ils ne le savent pas, mais leur grand voyage va durer 24 ans. Mama Mia ! [...]

Représentation du navigateur vénitien Marco Polo (1254-1324) à cheval, miniature extraite de son "Livre des merveilles" ("Devisement du monde"), 1298. © AFP / Josse / Leemage

C'est après avoir lu les aventures de Marco Polo que Christophe Colomb s'est décidé à prendre le large. Mais peut-être que toi aussi !

