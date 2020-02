Au XIIe siècle, une jeune femme au destin exceptionnel marque l’histoire du Moyen Age. Elle s’appelle Aliénor d’Aquitaine, elle est jeune, intrépide, belle, redoutable. Elle réussit l’exploit d’être reine de France puis reine d’Angleterre dans une seule vie. De quoi créer un véritable mythe !

Aliénor d'Aquitaine ne fait rien à moitié, elle vit jusqu’à ses 80 ans. Elle a dix enfants et deux rois comme maris. Elle épouse d'abord le roi de France, Louis VII. Elle divorce. Puis elle se remarie avec le futur roi d’Angleterre, Henri II. Une santé de fer et un sacré appétit : pour la politique, pour l’art, pour la vie !

Après avoir été reine de France, la voici reine d'Angleterre ! Elle préside des tribunaux, elle participe à l'élaboration des lois… Une partie du pouvoir est entre ses mains. Aliénor et Henri sont heureux, c'est un couple puissant, riche, ambitieux, qui règne en maître sur une grande partie de l'Europe : leurs terres s'étendent de l'Espagne à l'Ecosse

Aliénor d’Aquitaine, reine de France et d'Angleterre, représentée sur le vitrail de la salle d'honneur de la mairie de Poitiers © Maxppp / La Nouvelle République

Une vie intime et politique trépidante mais aussi un goût pour l’art remarquable : elle joue un rôle de mécène pour les poètes et troubadours de son temps qui la passionnent, qu’elle soutient et qui lui rendront de nombreux hommages en musiques et en chansons. On la surnomme « la reine des troubadours ! ».

