C'est le bateau le plus célèbre du monde, disparu lors d'un horrible naufrage en avril 1912. C'est aussi la quête et l'obsession d'un homme, Robert Ballard avec qui nous allons explorer les abysses et pénétrer dans ce monde fabuleux à 4000 mètres de profondeur. Découvrons comment notre explorateur a retrouvé l'épave du célèbre paquebot. C'est la grande aventure de cette Odyssée !

En 1985, Robert Ballard, océanographe, découvre une épave au fond des mers. Et c'est le Titanic ! Le navire qui avait fait naufrage en heurtant un iceberg avait disparu depuis 1912 ! Le scientifique qu'on appelle le chasseur d'épaves était prédestiné.. Son livre préféré enfant était Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne !

Le Titanic existe encore, son épave repose quelque part, au fond de l'océan, il en est persuadé et il compte bien le prouver au monde entier ! Mais pour Robert Ballard, une seule solution est envisageable : organiser une grande expédition d'exploration sous marine … Et bien sûr … Retrouver l'épave !

Le Titanic en train de naviguer vers New York, 1912 © Getty / Bettmann / Contributeur

Muni de ses outils ultra perfectionnés, tels un écran de contrôle, un robot sous-marin, une caméra, une équipe de recherche française aussi passionnée que lui, et d'une volonté à toutes épreuves, le Titanic n'aura bientôt plus de secrets pour Robert et nous : mais quels secrets a-t-il bien pu débusquer si loin dans les abysses ?

