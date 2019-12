Un de nos ancêtres de la Préhistoire nous a laissé des traces de son existence : l’homme de Cro-Magnon utilisait des outils, des bijoux, des ossements. Mais surtout des grottes magnifiques dont les murs sont décorés de sublimes peintures dans les tons ocres et orangés. Nous ne pouvons oublier de telles merveilles, à condition d’avoir la chance de les trouver car, bien sûr, ces endroits sont cachés ! Quatre amis ont eu cette chance. Ils ont découvert par hasard la célèbre grotte de Lascaux !

Le chien de Marcel est tombé dans un trou pour le moins inhabituel. Nous sommes en Dordogne, dans les années 1940. Avec ses amis, ils décident d’en avoir le cœur net. De nombreuses légendes courent sur ces trous dans le sol. Ils creusent et s’aventurent dans les entrailles de la terre. Aucun humain n’a pénétré dans la grotte de Lascaux depuis des milliers d’années !

Soudain, Jacques pousse un cri. Il pointe son index dans les airs, au dessus d'eux : 'Les copains, regardez !'. 'Oh ! qu'est-ce que c'est ?' Le plafond est rempli de peintures rouges, jaunes et noires. On dirait des animaux. Les garçons plissent un peu les yeux. Oh, ce sont des taureaux ! Puis ils tournent la tête, à gauche et à droite. Ils pointent leurs lampes en direction des murs… Sous le faisceau lumineux apparaît un magnifique bestiaire