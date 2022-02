Cette odyssée t’emmène au cœur d’un territoire fait de brumes, de sortilèges et de forets impénétrables… C’est le royaume d’Avalon où vit la puissante fée Morgane, disciple de Merlin l’enchanteur…

Morgane est une grande fée, ses pouvoirs sont immenses. Elle peut voler dans les airs et se transformer en animal. Elle a lu tous les livres, elle connait le pouvoir des plantes et peut soigner toutes les blessures. Mais si elle sait guérir, elle peut aussi ensorceler celui qui contrarie ses désirs.

Celui qui pénètre sur l'île d'Avalon bascule dans un autre monde, qui n'est plus tout à fait celui des humains. À Avalon vivent les fées, les magiciens et les druides. C'est un lieu merveilleux, planté de pommiers, traversé de longues rivières qui éclaboussent le visage en faisant mille poussières de diamant.

Celui qui pénètre ici, entre dans un autre monde © Getty / charlie bishop

Dans ce royaume sont retenus captifs de nombreux chevaliers envoûtés. Quel sera le sort de Lancelot, qui a fait chavirer le cœur de Morgane tout en s’éprenant de l’épouse du roi Arthur ? Et celui d’Arthur, demi-frère de la fée resté sourd à ses avertissements ?

Ma foi, on dirait bien que cette fois la coupe est pleine. Je dirais-même plus, archi pleine. Elle déborde. De quoi ? Mais ma foi, de haine !

Bonus

La mystérieuse et magnifique forêt de Brocéliande existe-t-elle ? Et bien… Difficile à dire… Selon certaines sources, il pourrait s'agir de la jolie forêt de Paimpont qui se trouve dans le Morbihan. Si tu es de passage dans le coin, n'hésite pas à y jeter un œil et puis écris-moi pour me dire ce que tu en penses !

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Réalisation : Hélène Bizieau

Chargée de programme : Fanny Leroy

Mixage : Basile Beaucaire et Benjamin Orgeret

Distribution

Fée Morgane : Rebecca Manzoni

Uther Pendragon : Frederick Sigrist

Merlin : Jean Lebrun

Arthur : Benoît Lagane

Lancelot du Lac : Antoine Blin

