Au temps des mousquetaires et du roi Louis XIV vivait un mystérieux prisonnier de la Bastille surnommé "l'homme au masque de fer". Mais qui était cet homme si intriguant ? Pourquoi son visage était-il masqué ? Qui cherchait-on à protéger ? Avait-on peur qu'il ne révèle de dangereux secrets ? Autant de questions que nous devons nous poser sans plus attendre !

L'énigme du masque de Fer a inspiré des théories plus romanesques les unes que les autres. Il est pour certains un page pygmée et pour d'autres le frère jumeau du roi ! De la version de Voltaire et du simple valet à celle d'Alexandre Dumas dans son vicomte de Bragelonne, les spéculations vont bon train...

Depuis des décennies les historiens et les écrivains rêvent le prisonnier de la Bastille le plus fameux de l'histoire française. Et bien sûr le monde du cinéma et de la télévision n'est pas en reste...

À la fenêtre de son cachot, on a installé trois grosses grilles de fer. C'est ce qu'on appelle un isolement total [...] Dans sa cellule, il y a très peu de meubles [...] n'oublions pas qu'il porte un masque... Beaucoup à sa place seraient devenus fous, mais pas lui : il ne se plaint jamais et reste calme en toutes occasions

L’homme au masque de fer, dessin d’Alphonse de Neuville (1835-1885) © Getty / DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY / Contributeur

Mais qui est-il vraiment ? Un valet appelé Eustache Danger, le frère jumeau du roi soleil, un tsar russe, le témoin embarrant d'un meurtre que l'on aurait voulu dissimuler, ou alors un simple mythe ? Tentons de découvrir le véritable identité de ce prisonnier si mystérieux autant qu'emblématique.

