En 1947, dans la ville de Roswell, aux Etats-Unis, un vieux cow-boy découvre d'étranges débris et pense immédiatement qu'il s'agit, oui, d'extraterrestres ! Au même moment plusieurs personnes racontent avoir vu des soucoupes volantes. L'armée américaine s'en mêle. Les témoignages se multiplient. De farfelus spécialistes, les Ufologues, élaborent des théories fantastiques. Ça sent la drôle d’affaire à plein nez !

Située au Nouveau-Mexique Roswell est le lieu de pèlerinage, depuis 1947, de tous les passionnés d'ovnis et de vie extra-terrestres ! Les Ufologues sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'une suite de malentendus loufoques mais que les petits hommes verts existent vraiment ! Il organisent tous les ans un "UFO Festival" qui réunit les fans du monde entier.

D'abord le grand boom entendu le soir de l'orage. Puis les débris retrouvés dans la ferme du vieux Brazel. Tous ces éléments, quand on les met les uns après les autres, ça commence a faire beaucoup. [...] D'autant que des extra-terrestres qui se poseraient sur la terre, on est d'accord, ça fait vachement rêver [...] Pour certains, l'affaire est loin d'être terminée. Ils trouvent toute cette histoire bien trop louche.

Un officier à Roswell dans le Nouveau-Mexique, détient des débris d'une supposée soucoupe volante, déclaré par la Force aérienne des États-Unis pour être un ballon météo, 1947 © Maxppp / PHOTOSHOT

800 témoignages, des débris inexpliqués, des pistes d’atterrissage pour vaisseaux venus de l'espace, autant d'éléments mystérieux qui nous poussent à mener l'enquête ensemble.

