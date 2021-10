Surnommés les "diables des volcans", Katia et Maurice ont une passion dévorante, un volcan s’éveille et Zou ! les voilà dans un avion…mais ce feu qui les habite n'est pas sans danger.

Dans ce second épisode nous embarquons en direction de l’Islande où l’on annonce un heureux évènement… la naissance d’un nouveau volcan sur l’île d’Heimaey. Le problème c’est que le petit Eldfell (« montagne de feu » en islandais) menace d’avaler toute une ville.

Alors que toute la population fuit pour sauver sa peau, Katia et Maurice font le chemin inverse pour voir et filmer l’évènement. Et quand la police les empêche de passer, ils profitent d’un incident pour prendre la poudre d'escampette !

Le volcan Eldfell continue de cracher, de trembler et il grandit de cent mètres par heure. Maurice et Katia revêtent leurs combinaisons et leurs casques de protection. Puis, ils s'approchent, ils sont hypnotisés par la beauté de ce spectacle, sublime et terrible.

Volcan Islande et fumée © Getty / Fred Ihrt

Au fil du temps, ils se spécialisent dans les volcans gris, les plus dangereux, au tempérament explosif.

Au printemps 1991, le volcan Japonais Unzen sera leur dernière aventure…

BONUS :

L'immense nuage de gaz brûlant chargé de pierre qui a causé la mort de Maurice et Katia porte un nom : cela s'appelle une « nuée ardente ». En 1986, Maurice avait réussi à en filmer une à moins de 50 mètres de distance, une première, à l'époque.

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Documentation : Fanny Leroy

Réalisation : Hélène Bizieau

Mixage : Benjamin Orgeret

Illustration : Julien Mougnon

Distribution

Maurice Krafft : Guillaume Meurice

Katia Krafft : Charline Vanhoenacker

