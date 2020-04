Après un long et périlleux voyage au travers de la route de la Soie, c'est une nouvelle aventure qui commence pour Marco Polo ! Une fois parvenu en Chine, aux confins du monde, il est reçu à la très fastueuse cour mongole, dans le Palais du Grand Khan. C'est au service du fameux empereur Mongol que le célèbre marchand découvre les merveilles de la civilisation de l'Empire du Milieu !

Après sa grande traversée aux côtés de son père Niccolò et de son oncle Matteo pour rejoindre l’Asie, Marco Polo est reçu à la cour impériale mongole !

Comme Gengis Khan, son grand-père, Kubilaï est un grand conquérant, et c'est un immense territoire qu'il possède, c'est peu dire ! Pour l'aider à affirmer son pouvoir à travers cet immense empire, l'empereur aime à s'entourer d'étrangers pour faire valoir la culture mongole :

L'empereur est curieux, il veut tout savoir. Il les observe tous les trois attentivement, enfin, surtout Marco qui n'a pas encore dit un seul mot : c'est-à-dire que ce garçon dégage une énergie qui lui plait ! Tiens tiens, l'empereur a comme qui dirait une petite idée derrière la tête : ce garçon énergique pourrait bien lui servir !

Que demander de mieux, Marco est un vrai polyglotte, il parle quatre langues : l'italien, le perse, le turc et le mongol, ce qui peut servir !

Le navigateur et marchand vénitien Marco Polo devant l'empereur mongol Kubilai Khan. Miniature tirée du "Le livre des merveilles" de Marco Polo, 1298 © AFP / PHOTO JOSSE / LEEMAGE

C'est une excellente opportunité pour l'Italien qui a toujours soif de nouvelles aventures. Il se voit aller explorer les terres du Sud-Ouest de la Chine, jusqu'en Birmanie. C'est en tant qu'espion que l'explorateur continue à s'émerveiller - autant qu'il émerveillera l'histoire des découvertes.

Plein d'autres merveilles t'attendent à ses côtés, aux quatre coins de l'empire mongol. C'est parti pour un nouveau voyage !

En 1298, l’aventure tourne mal lorsqu’une guerre éclate entre Venise et Gênes, Marco Polo se retrouve en prison avec Rusticello de Pise, un écrivain à qui il raconte son grand voyage qui donnera son fameux "Livre des Merveilles".

Mais il nous reste toutefois une question essentielle, surtout si tu es gourmand ou gourmande : le Vénitien a-t-il découvert les nouilles en Chine comme beaucoup le racontent ??

