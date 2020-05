Marie Curie poursuit ses grands travaux scientifiques. Elle devient la première femme professeure à l'Université et reçoit son second prix Nobel. Ses recherches sur le radium et son aide précieuse pendant la Première Guerre mondiale la rendent mondialement connue !

En quelques années, la vie de Pierre et de Marie a beaucoup changé ! D’abord ils se sont rencontrés, ensuite ils se sont lancés dans de passionnantes recherches, ils ont obtenu le Prix Nobel et puis, ils ont eu deux enfants : Irène et Eve, qui vient tout juste de naitre.

Bref la vie est vachement belle ! Tout roule comme sur des roulettes sauf la santé … Souvent, Pierre et Marie ressentent une immense fatigue, ce qui n’est pas tout à fait normal …

Une après- midi d’Avril, en 1906, Pierre est renversé par une voiture à cheval. Il meurt sur le coup. Marie est dévastée. Une immense tristesse l'envahit. Et puis, petit à petit, la vie reprend le dessus.

Elle doit poursuivre seule ses passionnantes recherches sur le radium. Ce dernier, en effet, n'a pas fini de lui révéler tous ses secrets.

Elle enseigne à la Sorbonne et ses amis la poussent à présenter sa candidature à la très prestigieuse Académie des Sciences. Mais malheureusement, les femmes n'y sont pas encore les bienvenues... Tu verras que rien ne l'arrête, sa passion pour la science est inébranlable !

En 1911, Marie reçoit son second prix Nobel, en chimie cette fois. Il récompense sa découverte du radium et du polonium, reconnus officiellement comme deux nouveaux éléments. En quelques années, le radium a bouleversé le monde. En médecine, ses rayons aident à soigner certains cancers !

En 1914, éclate la terrible Première Guerre mondiale. Marie veut aider les soldats sur le front ! Elle fait équiper vingt véhicules avec du matériel de rayons X pour permettre aux chirurgiens de faire des radiographies des blessés avant leurs opérations. Ces unités de radiographie mobile, on les appelle : les "Petites Curie". Elles aident à soigner plus d'un million de soldats !

C'est parti pour cette troisième et dernière expérience menée aux côtés de Marie !

Marie Curie (1867-1934) au volant d'une "Petite Curie", un véhicule transformé en unité radiologique pendant la Première guerre mondiale © AFP / ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12

Bonus

Marie Curie est une femme épatante, et la première dans beaucoup de domaines :

La première femme en France à passer sa thèse

La première femme qui enseigne à l’Université

La première femme qui reçoit deux prix Nobel

Mais… ce n’est pas le seul esprit brillant de la famille Curie, qui fourmille de grands scientifiques, à commencer par Irène, la fille aînée de Marie et de Pierre dont je t’ai un peu parlé durant l’épisode.

Elle aussi recevra le prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot. En 1936, alors que les femmes n’ont pas encore le droit de vote en France, elle sera l’une des premières à participer à un gouvernement… Sa grande aventure, je te la raconterai, bien sûr, dans une autre Odyssée !

