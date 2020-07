Nous embarquons pour une extraordinaire traversée en plein milieu de l'océan, avec l'équipage de Robinson Crusoé, l'aventurier inventé par le romancier Daniel Defoe. Dans cette Odyssée, laisse-toi guider par ton sens de l'aventure car il te faudra braver les chemins de l'inconnu !

A l'âge de 8-9 ans, un matin, je me suis bêtement retrouvée enfermée dans les toilettes. J'ai alors découvert une histoire incroyable qui m'a sauvée de l'ennui et du chagrin :

Robinson Crusoé vit en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. C'est un aventurier qui brave la mer et les dangers.

Il met le cap vers l'inconnu et rencontre de nombreuses mésaventures surtout lorsqu'il se fait attaquer et capturer par une bande de pirates ... Heureusement, il arrive à s'enfuir.

Très vite, il reprend la mer. La traversée est très longue et Robinson n'est pas au bout de ses surprises. Bientôt, avec son équipage, il navigue en dehors de toutes les routes maritimes connues. Tout le monde est très inquiet !

Un matin, la vigie crie : "Terre en vue !" Génial ! Mais le bateau heurte un banc de sable... Vu la violence du vent, la coque va finir par se briser en mille morceaux, c'est sûr ! Pas d'autre solution, il faut quitter le navire et rejoindre la terre ferme à bord d'une chaloupe de sauvetage. Les hommes rament de toute leur force lorsque la tempête reprend de plus belle ! Une vague gigantesque renverse la chaloupe. Robinson parvient à gagner péniblement le rivage [...] Mais où sont passés tous les autres passagers du bateau ?

Seul, sur son île, comment Robinson va-t-il survivre ? Que va-t-il y découvrir ?

Robinson Crusoé après le naufrage de son navire. Illustration pour le roman de Daniel Defoe (1660-1731), une gravure datée du XIXe siècle (colorisée) © AFP / Prismaarchivo / LEEMAGE

Bonus

En écrivant l'Odyssée, je me suis rendue compte que je ne savais pas écrire le mot "tong". Figure-toi que je l'écrivais "TONGUE", alors que l'orthographe correcte est T.O.N.G. Je me suis également également demandée d'où venait cette légère chaussure estivale… Et bien figure-toi, qu'elle remonte à la nuit des temps où … presque les Égyptiens de l'Antiquité en portaient déjà, tout comme les romains !

Et pour finir, un petit conseil : si tu vas au Etats-unis, ne parle pas de "tong" mais de "flip flop". Si tu vas au Quebec, utilise le mot "gougoune", tu auras plus de chances de te faire comprendre ! Et sur ce, à bientôt matelot !

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Réalisation : Anne-Sophie Ladonne

Mixage : Basile Beaucaire

Documentation : Sophie Hoffmann

Distribution :