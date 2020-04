Marie réalise son rêve et étudie les sciences à Paris. Très prise par ses recherches, elle en rêve même la nuit. Avec son mari, Pierre Curie, elle fait d'immenses découvertes en travaillant sur les rayons d'uranium et la radioactivité. Des expériences scientifiques qui lui vaudront le très prestigieux prix Nobel de physique !

Dans les années 1890, Marie vit désormais à Paris pour faire ses études où elle suit, à l'université, des cours de physique et de mathématique.

Marie est passionnée par les sciences. Elle a tellement soif de découvertes qu'elle ne fait plus que travailler du matin au soir, apprenant par cœur des milliers de formule !

C'est dans ces années qu'elle rencontre son futur mari : Pierre Curie. Lui aussi est un scientifique et ils partagent une passion qui rend leur vie de couple très stimulante. Il l'accompagne dans son travail de recherche.

En effet, Marie se passionne pour d'étranges rayons émis par un métal lourd appelé "uranium". Découverts en 1896 par le grand savant français Henry Becquerel, ces rayons invisibles et puissants, sont très particuliers : ils se fabriquent touts seuls !

Des rayons qui se fabriquent tous seuls ! Comment est-ce possible ? D’où peuvent-ils provenir ces rayons d'uranium ? - Marie a trouvé son sujet de thèse ! Elle commence par se demander s'il existe d’autres éléments, dans la nature, qui produisent ces drôles de rayons ! En étudiant une roche sombre, la pechblende, elle découvre deux nouveaux éléments : le polonium et le radium ! Leurs rayons sont encore plus puissants que ceux de l'uranium !

Nous voici plongés dans le laboratoire de Marie et Pierre Curie, au coeur d'un véritable travail de titan. Durant plusieurs années, ensemble, ils mènent des recherches sur la radioactivité. Tubes à essais en main, nous sommes les témoins de cette fascinante et étrange aventure !

Voyons comment Marie Curie a contribué à faire progresser la science !

Marie Curie (1867-1934) et son mari Pierre Curie (1859-1906) dans leur laboratoire, à Paris, au début des années 1900 © Getty / PhotoQuest / Contributeur

Bonus

Sais-tu pourquoi Wilhelm Röntgen a appelé ses rayons les « rayons X » ? Lorsqu’il les découvre en 1895, il ne les connait pas – logique ! – ils sont donc inconnus… En mathématique l’inconnu est symbolisé par la lettre X.. C’est pourquoi c’est cette lettre que le physicien a choisie !

