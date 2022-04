Embarque avec nous au cœur du plus grand mystère de l'Egypte ancienne ! Voici l’histoire d’un homme exceptionnel qui fit parler les pierres et révéla les mystères de la langue des pharaons.

▶︎ Les Odyssées du Louvre, une coproduction France Inter et le musée du Louvre.

▶︎ Plongez dans l'histoire des figures emblématiques du Louvre

Tout commence en 1799, lorsque Napoléon et ses hommes trouvent la célèbre pierre de Rosette, vestige de l’Egypte ancienne sur laquelle un texte est gravé en trois langues : hiéroglyphes, caractères hiératiques et grec.

A cette époque Jean-François Champollion à l’âge de jouer à la corde à sauter mais il se passionne pour les langues étrangères : le grec, le latin et bientôt l'arabe, l'hébreu et des langues extrêmement anciennes, comme l'araméen et le copte.

Lorsqu’il ferme les yeux, Jean-François voit les felouques descendre le Nil, le dieu soleil Rê frapper le sol de ses puissants rayons et les pyramides de Gizeh. Mais rien, absolument rien ne l'éblouit autant que cette mystérieuse Pierre de Rosette. Le jeune Champollion frissonne. Tout au fond de lui, il le sent, il le sait : les secrets de cette grande civilisation disparue, il y consacrera sa vie entière.

Pendant plus de 10 ans Champollion, soutenu par son frère ainé Jacques-Joseph, travaille nuit et jour pour percer le mystère des hiéroglyphes. Il en oublie parfois même de boire et de manger.

Un jour de l’année 1822, Champollion a la tête qui tourne, son cœur bat, ses yeux brillent, mais enfin, ça y est, les hiéroglyphes se mettent à parler, après 1600 ans de silence.

En 1826, l’autorité de Champollion est incontestable, il est alors nommé directeur du premier musée Egyptien du Louvre. Et là encore, il innove, fini les cabinets de curiosité ! Il décide d’expliquer aux visiteurs la richesse de la civilisation égyptienne en rédigeant une notice explicative.

PHOTO MUSEE Salles Egyptiennes - Musée Charles X - © musée du Louvre - Nicolas Guiraud

Salles Egyptiennes - Musée Charles X / musée du Louvre - Nicolas Guiraud

Devenu directeur de musée, Champollion se retrousse les manches. Allez, c'est parti ! Il classe les objets de façon thématique : « Ainsi, youpi ! Le public apprendra les rites mortuaires, la religion et l'importance du fleuve Nil ! ».

Champollion est l’un de ceux qui a inventé le musée moderne, tel qu'on le connait aujourd'hui !

BONUS :

Les hiéroglyphes ne sont pas la seule écriture utilisée par les Egyptiens de l'Antiquité ! Conçus pour les inscriptions monumentales sur les temples et les tombes, ils ne sont pas très pratiques à utiliser dans la vie courante ! Pour aller un peu plus vite, lorsqu'ils rédigent des textes sur des papyrus par exemple, les Scribes, utilisent une autre écriture, simplifiée, qu'on appelle « hiératique ».

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Chargée de programme : Fanny Leroy

Réalisation : Fanny Bohuon

Mixage : Basile Beaucaire

Conseil scientifique : Christophe Barbotin, conservateur général au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre

Coordination : Yoko Sfoggia, responsable des réseaux sociaux du musée du Louvre et Clémentine Meunier, chargée de projet multimédia au musée du Louvre

Illustration : Julien Mougnon

Distribution

Jean-François Champollion : François Audoin

Jacques-Joseph Champollion : Eric Lainé

Les archéologues : Jean Lebrun et Mathieu Vidard

Bibliographie

📖 LIRE : Champollion, le savant déchiffré, Alain Faure, Ed Fayard

📖 LIRE : Champollion : Un scribe pour l’Egypte, par Michel DEWACHTER, Ed. Gallimard Découverte