Voici l’odyssée d’une des femmes les plus épatantes qu'ait connue l'histoire, si bien qu'elle a changé le monde grâce à ses incroyables découvertes scientifiques ! Tenez-vous prêts à pénétrer dans le laboratoire de Marie Curie où nous allons assister à de folles expériences. Marie ne veut qu'une chose : réaliser son rêve, devenir une femme de sciences !

Nous embarquons pour une grande et merveilleuse aventure scientifique qui nous emmène tout d'abord à Varsovie, en Pologne. C'est là que nait Marie Curie en 1867. Elle s'appelle encore Marya Skodowska.

C’est auprès de son père qu'elle découvre sa véritable passion : celui-ci est professeur de mathématiques et de physique. Et pour le coup, sa maison est un vrai laboratoire ! Elle bénéficie d'un environnement familial propice à un enrichissement personnel et peut d'ors et déjà réfléchir à de nombreuses choses en matière de sciences.

Mais durant ses jeunes années, Marie doit faire face à beaucoup d'obstacles avant de parvenir à réaliser son rêve. Elle vit en Pologne alors en partie sous le contrôle de la Russie...

L'Université de Varsovie n'accepte pas les femmes... Pendant quelques temps, avec sa soeur, elle brave l'interdi : elle suit les cours de l'"Université volante", une organisation secrète qui permet aux femmes de s'instruire. Jusqu'à ce que :

Il faut qu’on parte à Paris ! Là-bas, les filles peuvent aller à l’université ! Tu vas partir en première en France Zofia et tu vas commencer tes études de médecine. Pendant ce temps, moi je reste en Pologne et je travaille, je t’enverrai chaque mois mes économies pour payer tes études. Lorsque tu seras devenue médecin, tu me feras venir à Paris et ce sera à mon tour d’étudier !

C'est seulement en 1891, lorsqu'elle a 24 ans, que Marie part pour Paris et peut enfin étudier les sciences.

Portrait de Marie Curie (1867-1934) © AFP / Bianchetti / Leemage

Bonus

Les mines de sel cachées sous la terre polonaises : il s’agit des mines de Wieliczka, situées dans le Sud du pays, près de Cracovie. Ces mines ne fonctionnent plus aujourd’hui mais elles se visitent ! Si tu es de passage à Cracovie, vas y jeter un œil : tu pourras te promener dans les 300 km de galeries souterraines et tu pourras admirer l’immense chapelle… Entièrement creusée dans le sel ! Si tu la visites un jour, pense aux mineurs qui ont dû travaillé comme des dingues pour sculpter tout ça !

Dziękuję (merci) les amis !

► Le podcast Odyssées est à télécharger sur iTunes ou via RSS, et disponible sur l’application mobile de France Inter. Vous y trouverez toutes les aventures imaginées et contées par Laure Grandbesançon.

► Toutes les Odyssées de France Inter.

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Réalisation : Céline Illa

Mixage : Basile Baucaire

Documentation : Sophie Hoffmann

Distribution :

Marie Curie : Sophie Hoffmann

Bibliographie :