Nancy Wake est une femme libre. Témoin de la montée du nazisme, elle assiste à des actes antisémites qui la bouleversent. C'est pourquoi elle décide de s'engager au sein de la Résistance française. Voici l'incroyable vie d'une héroïne de la Seconde guerre mondiale dont le seul but est de libérer la France.

L'australienne fugue de chez elle à 16 ans à peine. D'abord infirmière, elle devient journaliste à Londres en 1931 puis correspondante à Paris.

"Dans la rue, des militaires en chemises brunes insultent et maltraitent des Juifs pour la simple raison qu'ils sont juifs. Ils portent des brassards blancs avec une croix noire un peu tordue : une croix gammée. C'est le signe des nazis, le parti d’Adolphe Hitler [...] Il a envahi le pays et y propage ses idées horribles [...]

Le 18 Juin 1940, au micro de la BBC - la radio anglaise – le Général de Gaulle adresse un message d'espoir à tous les Français qui souhaitent rester libres : ils les invite à continuer le combat. Dans les villes, dans les campagnes, des femmes et des hommes commencent à organiser une lutte secrète : ce sont les Résistants !

Portrait de Nancy Wake, résistante en France membre du "Special Operations Executive" (SOE) durant la Seconde guerre mondiale, 1945 © Maxppp / AUSTRALIA WAR MEMORIAL / EFE / Newscom

Comment les Résistants vont-ils combattre l'ennemi ? Et comment Nancy va-t-elle réussir à les rejoindre ?

