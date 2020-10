L'Afrique du Sud a connu des siècles de colonisation et la ségrégation. Le combat pour la liberté et l'égalité, plusieurs hommes l'ont mené. Parmi eux, il y a Nelson Mandela. Toute sa vie, il s'est battu pour défendre son peuple. Et tu sais quoi ? Il a réussi. Voici l'Odyssée d'un homme incroyable qui deviendra le premier président noir de L'Afrique du Sud.

Nous sommes dans le Transkei, une magnifique région située au Sud-Est de l'Afrique du Sud, au bord de l'Océan Indien. Nelson naît le 18 juillet 1918. Il ne s'appelle pas encore Nelson mais Rolihlahla, ce qui en xhosa signifie « celui qui crée des problèmes ». Rolihlahla grandit dans le village de Qunu. Son père est chef de tribu, il descend de la famille royale des Thembu. Son rôle ? Conseiller les rois. Lorsqu'il sera grand - Rolihlahla le sait - lui aussi, il parlera à l'oreille des grands chefs. C'est son destin, ainsi le veut la tradition. Un jour, on l'envoie à l'école. À peine arrivé en classe, la maîtresse lui donne un nouveau nom : un prénom anglais. Rolihlahla s'appelle désormais Nelson.

Nelson grandit. Il va au collège puis au lycée et à l'université. Ses professeurs blancs lui apprennent que les meilleures idées du monde ont été inventées par les européens. Ça par exemple ! Il trouve ça vraiment bizarre…

Le temps passe. Le jeune homme pense à ses ancêtres, il pense à son village, il regarde la ville de Johannesburg. Elle est si belle et en même temps si terrible. Souvent, il a une grosse boule au ventre.

Les blancs n'ont pas seulement colonisé et pris nos terres, ils volent nos richesses, notre santé, nos vies. Notre pays tout entier est entre leurs mains. Sans se gêner, ils nous dévorent à pleines dents... Comment un homme peut-il faire ça à un autre homme ?

se demande Nelson sans cesse.

Pourquoi n'a-t-il pas eu le droit d'aller étudier dans la même université que les blancs ? Pourquoi n'a-t-il pas le droit de voter ? Pourquoi les noirs sans cesse doivent se courber ?

Quelque chose ne tourne pas rond en Afrique du Sud… Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? Un matin, Nelson prend une décision, il va devenir avocat.

Nelson Mandela pratiquait la boxe dans sa jeunesse notamment ici au début des années 1950 © Getty / Apic / Contributeur

Bonus

Après avoir fondé la ville du Cap en 1652, les Hollandais ont fait des enfants. Plusieurs générations de colons blancs sont ainsi nées en Afrique du Sud. Ces derniers, pour se différencier des colons nés en Europe, ont décidé de se donner un nouveau nom : ils ont choisi le mot « Afrikaner », pour bien montrer que leur pays, à eux, et bien, c'était l'Afrique du Sud, pas la Hollande ! Aujourd'hui, on appelle « Afrikaner », tous les sud africains blancs descendants des premiers colons, à l'exception des Anglais - car n'oublie pas, ils ne s'aimaient pas du tout !

L'équipe

Texte et narration : Laure Grandbesançon

Réalisation : Hélène Bizieau

Mixage : Benjamin Orgeret

Documentation : Irène Menahem et Frédéric Martin

Relecture : Georges Lory, Raphaël Botiveau et François-Xavier Fauvelle

Illustration : Julien Mougnon

Georges Lory a été diplomate en Afrique du Sud et a publié plusieurs livres sur l'Afrique du Sud. Il traduit à présent des auteurs sud-africains (John Coetzee, Breyten Breytenbach, Antjie Krog, Kopano Matlwa, Deon Meyer...).

Raphael Botiveau est docteur en sciences politique, vidéaste diplomé du Fresnoy et auteur de la thèse "Negotiating union South Africa’s National Union of Mineworkers and the end of the post-apartheid consensus".

François-Xavier Fauvelle est professeur du Collège de France, historien et archéologue, spécialiste de l’Afrique.

Distribution

Le poète : Heza Botto

Nelson Mandela : Mexianu Medenou

La mère de Nelson : Hélène Bizieau

Bibliographie

Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, autobiographie traduite de l'anglais par Jean Guiloineau, Ecole des loisirs, 2014

Nelson Mandela, Humble serviteur de son peuple, Philippe Barbeau, éditions Oskar, 2013

Histoire de l'Afrique du Sud, François-Xavier Fauvelle, éditions Points, 2016

Contactez-nous

► Pour écouter tous les épisodes de cette série, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS